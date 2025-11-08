logo_ukra

Нічний удар по Дніпру: загинула жінка, десятеро поранених, серед них двоє дітей
НОВИНИ

Нічний удар по Дніпру: загинула жінка, десятеро поранених, серед них двоє дітей

Російський дрон влучив у дев’ятиповерхівку в Дніпрі. Руйнування охопили кілька поверхів, виникла пожежа. Рятувальники врятували 28 людей, серед них – п’ятеро дітей.

8 листопада 2025, 06:00
Автор:
avatar

Проніна Аня

У ніч на 8 листопада російський ударний дрон поцілив у дев’ятиповерховий житловий будинок у Дніпрі. Вибух стався після другої години ночі та спричинив часткове руйнування будівлі – знищено кілька квартир із четвертого по шостий поверх. Загорілося одразу кілька приміщень, але пожежу оперативно ліквідували рятувальники, повідомляє ДСНС України.

Нічний удар по Дніпру: загинула жінка, десятеро поранених, серед них двоє дітей

Удар по Дніпру 8 листопада: одна загибла, 10 поранених, зруйнований житловий будинок

Під час розбирання завалів надзвичайники врятували 28 людей, серед них – п’ятеро дітей. На жаль, у квартирі на п’ятому поверсі знайшли загиблу жінку. За медичною допомогою звернулися десятеро постраждалих, зокрема двоє дітей. Шістьох людей, серед них одну дитину, госпіталізували.

На місці працюють усі екстрені служби. Для мешканців розгорнули три пункти незламності, де можна зігрітися та отримати допомогу психологів ДСНС.

У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації повідомили, що протягом доби під вогнем перебувала Нікопольщина. Ворог обстрілював райцентр, а також Марганецьку, Мирівську та Покровську громади з "Градів", артилерії та FPV-дронів.

Під час ранкових атак поранено трьох мирних жителів – 43-річну жінку та двох чоловіків 47 і 57 років. Вони отримали незначні ушкодження і лікуються амбулаторно. Внаслідок обстрілів зайнявся приватний будинок, ще один пошкоджено. Зруйновано господарську споруду та лінію електропередач.

Увечері гучно було і в Павлограді – у Самарівському районі загорівся приватний будинок, пошкоджено магазин. У Синельниківському районі зафіксовані пошкодження об’єктів інфраструктури.

Повітряна тривога в області триває. Влада закликає жителів залишатися в укриттях до офіційного відбою.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що внаслідок ворожого обстрілу мешканці Дніпроперовщини опинилися під завалами, були жертви. У Кам’янському  рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки тіло чоловіка.




