Ночной удар по Днепру: погибла женщина, десять раненых, среди них двое детей

В ночь на 8 ноября российский ударный дрон попал в девятиэтажный жилой дом в Днепре. Взрыв произошел после двух часов ночи и вызвал частичное разрушение здания – уничтожено несколько квартир с четвертого по шестой этаж. Загорелось сразу несколько помещений, но пожар оперативно ликвидировали спасатели, сообщает ГСЧС Украины.

Удар по Днепру 8 ноября: одна погибшая, 10 раненых, разрушен жилой дом

Во время разборки завалов чрезвычайники спасли 28 человек, среди них – пятеро детей. К сожалению, в квартире на пятом этаже обнаружили погибшую женщину. За медицинской помощью обратились десять пострадавших, в том числе двое детей. Шестерых человек, среди них одного ребенка, госпитализировали.

На месте работают все экстренные службы. Для жителей развернули три пункта несокрушимости, где можно согреться и получить помощь психологов ГСЧС.

В Днепропетровской областной военной администрации сообщили , что в течение суток под огнем находилась Никопольщина. Враг обстреливал райцентр, а также Марганецкую, Мировскую и Покровскую общины из "Градов", артиллерии и FPV-дронов.

Во время утренних атак ранены трое мирных жителей – 43-летняя женщина и двое мужчин 47 и 57 лет. Они получили незначительные повреждения и лечатся амбулаторно. В результате обстрелов загорелся частный дом, еще один поврежден. Разрушены хозяйственное сооружение и линия электропередач.

Вечером громко было и в Павлограде – в Самаровском районе загорелся частный дом, поврежден магазин. В Синельниковском районе зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры.

Воздушная тревога в области продолжается. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях до официального отбоя.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал , что в результате вражеских обстрелов жители Днепроперовщины оказались под завалами, были жертвы. В Каменском спасатели извлекли из-под завалов многоэтажки тело мужчины.