Росіяни вдарили дроном по маршрутці у Херсоні: що відомо про загиблих і поранених
Росіяни вдарили дроном по маршрутці у Херсоні: що відомо про загиблих і поранених

На місці загинули двоє людей - комунальник і жінка

2 травня 2026, 09:03
Кравцев Сергей

Російські терористичні війська завдали удару маршруткою в Дніпровському районі Херсона, внаслідок чого загинули двоє людей. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Удар по маршрутці у Херсоні. Фото: Олександр Прокудін

"На місці загинули двоє людей — комунальник і жінка. Їхні особи наразі встановлюються. Мої щирі співчуття рідним та близьким загиблих", — зазначив керівник Херсонщини.

За словами чиновника, поранення отримали ще семеро людей — шість чоловіків і одна жінка, серед яких четверо працівників комунальної служби. Усі постраждалі перебувають у лікарні.

Глава ОВА повідомив, що, за попередньою інформацією, люди отримали вибухові травми. Лікарі проводять обстеження та надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Херсоні внаслідок російської атаки безпілотником постраждали три волонтери. Інцидент стався вранці, коли місто знову опинилося під ударом.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Херсоні правоохоронці викрили цілу родину, яка під час тимчасової окупації міста добровільно перейшла на бік російських загарбників та працювала у незаконних органах влади.

Як повідомляють "Коментарі", про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. Подружжю та їхньому синові вже оголошено підозру в колабораційній діяльності.                                                                             

За даними слідства, влітку 2022 року всі троє членів сім'ї погодилися обійняти керівні посади у створеному росіянами псевдооргані – так званому "департаменті агропромислового комплексу Херсонської області".




Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/12812
