Росіяни вдарили дроном по маршрутці у Херсоні: що відомо про загиблих і поранених

Російські терористичні війська завдали удару маршруткою в Дніпровському районі Херсона, внаслідок чого загинули двоє людей. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Удар по маршрутці у Херсоні. Фото: Олександр Прокудін

"На місці загинули двоє людей — комунальник і жінка. Їхні особи наразі встановлюються. Мої щирі співчуття рідним та близьким загиблих", — зазначив керівник Херсонщини.

За словами чиновника, поранення отримали ще семеро людей — шість чоловіків і одна жінка, серед яких четверо працівників комунальної служби. Усі постраждалі перебувають у лікарні.

Глава ОВА повідомив, що, за попередньою інформацією, люди отримали вибухові травми. Лікарі проводять обстеження та надають постраждалим усю необхідну допомогу.

