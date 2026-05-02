Россияне ударили дроном по маршрутке в Херсоне: что известно о погибших и раненых

Российские террористические войска нанесли удар по маршрутке в Днепровском районе Херсона, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Удар по маршрутке в Херсоне. Фото: Александр Прокудин

"На месте погибли два человека — коммунальник и женщина. Их личности в настоящее время устанавливаются. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", — отметил руководитель Херсонщины.

По словам чиновника, ранения получили еще семь человек — шесть мужчин и одна женщина, среди которых четверо работников коммунальной службы. Все пострадавшие находятся в больнице.

Глава ОВА сообщил, что по предварительной информации люди получили взрывные травмы. Врачи проводят обследование и оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Херсоне в результате российской атаки беспилотником пострадали три волонтера. Инцидент произошел утром, когда город снова оказался под ударом.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Херсоне стражи порядка разоблачили целую семью, которая во время временной оккупации города добровольно перешла на сторону российских захватчиков и работала в незаконных органах власти.

Как сообщают "Комментарии", об этом сообщает Офис Генерального прокурора. Супругам и их сыну уже объявлено подозрение в коллаборационной деятельности.

По данным следствия, летом 2022 года все трое членов семьи согласились занять руководящие должности в созданном россиянами псевдооргане – так называемом "департаменте агропромышленного комплекса Херсонской области".



