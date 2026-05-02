Россияне ударили дроном по маршрутке в Херсоне: что известно о погибших и раненых

Кравцев Сергей
Российские террористические войска нанесли удар по маршрутке в Днепровском районе Херсона, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Удар по маршрутке в Херсоне. Фото: Александр Прокудин
По словам чиновника, ранения получили еще семь человек — шесть мужчин и одна женщина, среди которых четверо работников коммунальной службы. Все пострадавшие находятся в больнице.
Глава ОВА сообщил, что по предварительной информации люди получили взрывные травмы. Врачи проводят обследование и оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Также издание "Комментарии" сообщало – в Херсоне стражи порядка разоблачили целую семью, которая во время временной оккупации города добровольно перешла на сторону российских захватчиков и работала в незаконных органах власти.
Как сообщают "Комментарии", об этом сообщает Офис Генерального прокурора. Супругам и их сыну уже объявлено подозрение в коллаборационной деятельности.
По данным следствия, летом 2022 года все трое членов семьи согласились занять руководящие должности в созданном россиянами псевдооргане – так называемом "департаменте агропромышленного комплекса Херсонской области".