Росіяни терміново змінили тактику: що відбувається у Покровську

Якщо раніше російське командування надавало перевагу малим піхотним групам, які штурмували позиції ЗСУ, то тепер ситуація кардинально змінилася. Окупанти на гарячому Покровському напрямку стали частіше використовувати броньовану техніку для наступальних дій. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в ефірі каналу Еспресо розповів штаб-сержант 3 категорії відділення комунікацій 117 ОВМБр Олександр Вовк.

Військовий зазначив, що за останній місяць противник активно використовує колони бронетехніки, щоб досягти хоч якихось успіхів перед погіршенням погодних умов.

"Були випадки, коли вони просувалися колонами до 10 одиниць техніки. Зокрема, танки, БМП і МТ-ЛБ. Таким чином, ймовірно, вони намагаються до якогось періоду просуватися, адже з часом шляхи будуть утруднені через погіршення погодних умов. Тобто, зараз їхнє завдання максимум — просуватися будь-якою ціною.

Водночас, захисник зазначив, що окупанти вкрай обережні, коли погода ясна, оскільки бояться українських дронів.

"Варто відзначити, що техніку вони застосовують навіть, коли йде невеликий дощ. Утім, коли погода ясна, то вже менше використовують техніку. Адже за таких умов наші дрони швидко їх виявляють та знищують", — додав воїн.

