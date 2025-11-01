Росіяни терміново змінили тактику: що відбувається у Покровську

Рубрики
Якщо раніше російське командування надавало перевагу малим піхотним групам, які штурмували позиції ЗСУ, то тепер ситуація кардинально змінилася. Окупанти на гарячому Покровському напрямку стали частіше використовувати броньовану техніку для наступальних дій. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в ефірі каналу Еспресо розповів штаб-сержант 3 категорії відділення комунікацій 117 ОВМБр Олександр Вовк.
Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел
Військовий зазначив, що за останній місяць противник активно використовує колони бронетехніки, щоб досягти хоч якихось успіхів перед погіршенням погодних умов.
Водночас, захисник зазначив, що окупанти вкрай обережні, коли погода ясна, оскільки бояться українських дронів.
