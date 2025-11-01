Россияне срочно изменили тактику: что происходит в Покровске

Если ранее российское командование отдавало предпочтение малым пехотным группам, который штурмовали позиции ВСУ, то теперь ситуация кардинально изменилась. Оккупанты на самом горячем Покровском направлении стали чаще использовать бронированную технику для наступательных действий. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире канала Эспрессо рассказал штаб-сержант 3 категории отделения коммуникаций 117 ОВМБр Александр Вовк.

Военный отметил, за последний месяц противник активно использует колонны бронетехники, чтобы добиться хоть каких-то успехов перед ухудшением погодных условий.

"Были случаи, когда они продвигались колоннами до 10 единиц техники. В частности, танки, БМП и МТ-ЛБ. Таким образом, вероятно, они пытаются до какого-то периода продвигаться, ведь со временем пути будут затруднены из-за ухудшения погодных условий. То есть, сейчас их задача максимум — продвигаться любой ценой", — рассказал Вовк.

В то же время защитник отметил, что оккупанты крайне осторожны, когда погода ясная, поскольку боятся украинских дронов.

"Стоит отметить, что технику они применяют даже, когда идет небольшой дождь. Впрочем, когда погода ясная, то уже меньше используют технику. Ведь при таких условиях наши дроны быстро их обнаруживают и уничтожают", — добавил воин.

