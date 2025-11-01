logo

BTC/USD

109983

ETH/USD

3874.83

USD/UAH

41.89

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией РФ распространила информацию об уничтожении десанта ВСУ в Покровске: в ГУР отреагировали
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ распространила информацию об уничтожении десанта ВСУ в Покровске: в ГУР отреагировали

В Покровске продолжаются стабилизационные мероприятия с участием ГУР

1 ноября 2025, 13:20 comments1372
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Покровске Донецкой области продолжаются стабилизационные мероприятия с участием Главного управления разведки Минобороны Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ряд СМИ, цитируя заявление собеседника в военной разведке.

РФ распространила информацию об уничтожении десанта ВСУ в Покровске: в ГУР отреагировали

Бойцы ГУР Минобороны. Фото: из открытых источников

Сегодня российское оборонное ведомство распространило заявление, что войска РФ "пресекли попытку высадки сил спецопераций ГУР Украины" в районе Покровска, а все 11 человек, которые высадились с вертолета, якобы уничтожены.

Источник в ГУР Минобороны отмечает, что заявление об уничтожении украинского десанта не соответствует действительности. По его словам, стабилизационные действия под руководством главы ГУР Кирилла Буданова в определенном районе Покровска продолжаются.

"Эта информация столь же лживая, как и доклад Герасимова Путину несколько дней назад, что Покровск окружен", – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупанты, которые прорвались в Покровск, преимущественно скрываются в городской застройке. Об этом в эфире "Киев24" рассказал офицер ВСУ Сергей Цехоцкий.

Военный отметил, эти российские солдаты сейчас не могут продвигаться дальше. Они ждут подкрепления и помощи. 

"Они понимают, куда они попали. Это мы слышим из перехватов, из того, что они пытаются передать своим основным силам. Правду они также не говорят, потому что их задача — сохранить свои жизни", — отметил Цехоцкий. 

Офицер ВСУ добавил, что сейчас в городе проводятся очень активные мероприятия.

Также издание "Комментарии" сообщало – Главное управление разведки Министерства обороны Украины приступило к "сложной десантной операции" в районе Покровска. Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на источники в Силах обороны.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости