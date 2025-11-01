РФ распространила информацию об уничтожении десанта ВСУ в Покровске: в ГУР отреагировали

В Покровске Донецкой области продолжаются стабилизационные мероприятия с участием Главного управления разведки Минобороны Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ряд СМИ, цитируя заявление собеседника в военной разведке.

Бойцы ГУР Минобороны. Фото: из открытых источников

Сегодня российское оборонное ведомство распространило заявление, что войска РФ "пресекли попытку высадки сил спецопераций ГУР Украины" в районе Покровска, а все 11 человек, которые высадились с вертолета, якобы уничтожены.

Источник в ГУР Минобороны отмечает, что заявление об уничтожении украинского десанта не соответствует действительности. По его словам, стабилизационные действия под руководством главы ГУР Кирилла Буданова в определенном районе Покровска продолжаются.

"Эта информация столь же лживая, как и доклад Герасимова Путину несколько дней назад, что Покровск окружен", – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупанты, которые прорвались в Покровск, преимущественно скрываются в городской застройке. Об этом в эфире "Киев24" рассказал офицер ВСУ Сергей Цехоцкий.

Военный отметил, эти российские солдаты сейчас не могут продвигаться дальше. Они ждут подкрепления и помощи.

"Они понимают, куда они попали. Это мы слышим из перехватов, из того, что они пытаются передать своим основным силам. Правду они также не говорят, потому что их задача — сохранить свои жизни", — отметил Цехоцкий.

Офицер ВСУ добавил, что сейчас в городе проводятся очень активные мероприятия.

Также издание "Комментарии" сообщало – Главное управление разведки Министерства обороны Украины приступило к "сложной десантной операции" в районе Покровска. Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на источники в Силах обороны.



