РФ поширила інформацію про знищення десанту ЗСУ у Покровську: у ГУР відреагували
commentss НОВИНИ Всі новини

РФ поширила інформацію про знищення десанту ЗСУ у Покровську: у ГУР відреагували

У Покровську продовжуються стабілізаційні заходи за участю ГУР

1 листопада 2025, 13:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Покровську Донецької області продовжуються стабілізаційні заходи за участю Головного управління розвідки Міноборони України. Як передає портал "Коментарі", про це повідомляє низка ЗМІ, цитуючи заяву співрозмовника у військовій розвідці.

РФ поширила інформацію про знищення десанту ЗСУ у Покровську: у ГУР відреагували

Бійці ГУР Міноборони. Фото: з відкритих джерел

Сьогодні російське оборонне відомство поширило заяву, що війська РФ "запобігли спробі висадки сил спецоперацій ГУР України" в районі Покровська, а всі 11 осіб, які висадилися з вертольота, нібито знищено.

Джерело у ГУР Міноборони зазначає, що заява про знищення українського десанту не відповідає дійсності. За його словами, стабілізаційні дії під керівництвом голови ГУР Кирила Буданова у певному районі Покровська продовжуються.

"Ця інформація настільки ж брехлива, як і доповідь Герасимова Путіну кілька днів тому, що Покровськ оточений", — йдеться у повідомленні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські окупанти, які прорвалися до Покровська, переважно ховаються у міській забудові. Про це в ефірі "Київ24" розповів офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький.

Військовий зазначив, що ці російські солдати зараз не можуть просуватися далі. Вони чекають на підкріплення та допомогу.

"Вони розуміють, куди вони потрапили. Це ми чуємо з перехоплень, з того, що вони намагаються передати своїм основним силам. Правду вони також не говорять, тому що їхнє завдання зберегти свої життя", — зазначив Цехоцький.

Офіцер ВСУ додав, що зараз у місті проводяться дуже активні заходи.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Головне управління розвідки Міністерства оборони України розпочало "складну десантну операцію" в районі Покровська. Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на джерела у Силах оборони.




