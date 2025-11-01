РФ поширила інформацію про знищення десанту ЗСУ у Покровську: у ГУР відреагували

Рубрики
У Покровську Донецької області продовжуються стабілізаційні заходи за участю Головного управління розвідки Міноборони України. Як передає портал "Коментарі", про це повідомляє низка ЗМІ, цитуючи заяву співрозмовника у військовій розвідці.
Сьогодні російське оборонне відомство поширило заяву, що війська РФ "запобігли спробі висадки сил спецоперацій ГУР України" в районі Покровська, а всі 11 осіб, які висадилися з вертольота, нібито знищено.
Джерело у ГУР Міноборони зазначає, що заява про знищення українського десанту не відповідає дійсності. За його словами, стабілізаційні дії під керівництвом голови ГУР Кирила Буданова у певному районі Покровська продовжуються.
Читайте також на порталі "Коментарі" — російські окупанти, які прорвалися до Покровська, переважно ховаються у міській забудові. Про це в ефірі "Київ24" розповів офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький.
Військовий зазначив, що ці російські солдати зараз не можуть просуватися далі. Вони чекають на підкріплення та допомогу.
Офіцер ВСУ додав, що зараз у місті проводяться дуже активні заходи.
Також видання "Коментарі" повідомляло – Головне управління розвідки Міністерства оборони України розпочало "складну десантну операцію" в районі Покровська. Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на джерела у Силах оборони.