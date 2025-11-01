РФ поширила інформацію про знищення десанту ЗСУ у Покровську: у ГУР відреагували

У Покровську Донецької області продовжуються стабілізаційні заходи за участю Головного управління розвідки Міноборони України. Як передає портал "Коментарі", про це повідомляє низка ЗМІ, цитуючи заяву співрозмовника у військовій розвідці.

Бійці ГУР Міноборони. Фото: з відкритих джерел

Сьогодні російське оборонне відомство поширило заяву, що війська РФ "запобігли спробі висадки сил спецоперацій ГУР України" в районі Покровська, а всі 11 осіб, які висадилися з вертольота, нібито знищено.

Джерело у ГУР Міноборони зазначає, що заява про знищення українського десанту не відповідає дійсності. За його словами, стабілізаційні дії під керівництвом голови ГУР Кирила Буданова у певному районі Покровська продовжуються.

"Ця інформація настільки ж брехлива, як і доповідь Герасимова Путіну кілька днів тому, що Покровськ оточений", — йдеться у повідомленні.

Військовий зазначив, що ці російські солдати зараз не можуть просуватися далі. Вони чекають на підкріплення та допомогу.

"Вони розуміють, куди вони потрапили. Це ми чуємо з перехоплень, з того, що вони намагаються передати своїм основним силам. Правду вони також не говорять, тому що їхнє завдання зберегти свої життя", — зазначив Цехоцький.

Офіцер ВСУ додав, що зараз у місті проводяться дуже активні заходи.

