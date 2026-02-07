Росіяни сядуть за стіл переговорів: Білецький назвав два фактори, чому це станеться

Рубрики
Незважаючи на те, що РФ нібито продовжує свою наступальну кампанію в Україні вона має найгірші з 2023 року темпи просування на більшості ділянок фронту. Про це в інтервʼю ICTV зазначив командир Третього корпусу Андрій Білецький.
Андрій Білецький. Фото: з відкритих джерел
Військовий зазначив, саме через уповільнення наступу ворог посилив енергетичний терор мирного населення – так вони намагаються нанести максимальної шкоди тилу. Крім того, ворог покладає надії на весну, коли відновиться "зеленка" і його тактика інфільтрації знову стане ефективною.
За його словами, вчергове перенесений росіянами дедлайн захоплення Донецької області до 1 квітня виглядає просто "смішним".
На його думку, українські захисники здатні завести росіян в безнадійну ситуацію, коли наступати буде неможливо, а втрати збільшаться до неприйнятних. Тоді ворог буде зацікавлений у переговорах і мирі.
