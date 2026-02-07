Россияне сядут за стол переговоров: Билецкий назвал два фактора, почему это произойдет

Несмотря на то, что РФ якобы продолжает свою наступательную кампанию в Украине, она имеет худшие с 2023 года темпы продвижения на большинстве участков фронта. Об этом в интервью ICTV отметил командир Третьего корпуса Андрей Билецкий.

Андрей Билецкий. Фото: из открытых источников

Военный отметил, именно из-за замедления наступления враг усилил энергетический террор мирного населения – так они пытаются нанести максимальный ущерб тылу. Кроме того, враг надеется на весну, когда восстановится "зеленка" и его тактика инфильтрации снова станет эффективной.

"Я по многим причинам думаю, что этого не произойдет или произойдет не в полной мере, но они на это рассчитывают", — добавил Билецкий.

По его словам, в очередной раз перенесенный россиянами дедлайн захват Донецкой области до 1 апреля выглядит просто "смешным".

По его мнению, украинские защитники способны завести россиян в безнадежную ситуацию, когда наступать будет невозможно, а потери увеличатся до неприемлемых. Тогда враг будет заинтересован в переговорах и мире.

"Если мы пройдем морозы и если мы сможем в весенний период полностью остановить россиян, их продвижение на фронте, если они поймут, что даже 2026 год [на захват Донбасса] – это абсурд, я уверен, тогда у них появятся действительно серьезные стимулы садиться за стол переговоров", – сказал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — реальное количество случаев самовольного оставления частей в Вооруженных силах Украины значительно выше, чем официально озвученные 200 тысяч. Об этом заявил командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий в интервью журналистке Елене Фроляк.

Также издание "Комментарии" сообщало – позиция РФ здесь ни при чем: Зеленский назвал главное условие мира.



