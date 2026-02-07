Россияне сядут за стол переговоров: Билецкий назвал два фактора, почему это произойдет

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Несмотря на то, что РФ якобы продолжает свою наступательную кампанию в Украине, она имеет худшие с 2023 года темпы продвижения на большинстве участков фронта. Об этом в интервью ICTV отметил командир Третьего корпуса Андрей Билецкий.
Андрей Билецкий. Фото: из открытых источников
Военный отметил, именно из-за замедления наступления враг усилил энергетический террор мирного населения – так они пытаются нанести максимальный ущерб тылу. Кроме того, враг надеется на весну, когда восстановится "зеленка" и его тактика инфильтрации снова станет эффективной.
По его словам, в очередной раз перенесенный россиянами дедлайн захват Донецкой области до 1 апреля выглядит просто "смешным".
По его мнению, украинские защитники способны завести россиян в безнадежную ситуацию, когда наступать будет невозможно, а потери увеличатся до неприемлемых. Тогда враг будет заинтересован в переговорах и мире.
Читайте также на портале "Комментарии" — реальное количество случаев самовольного оставления частей в Вооруженных силах Украины значительно выше, чем официально озвученные 200 тысяч. Об этом заявил командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий в интервью журналистке Елене Фроляк.
Также издание "Комментарии" сообщало – позиция РФ здесь ни при чем: Зеленский назвал главное условие мира.