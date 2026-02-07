Ситуація на фронті може змінитися на 180 градусів: Білецький зробив інтригуючу заяву

Реальна кількість випадків самовільного залишення частин у Збройних силах України є значно вищою, ніж офіційно озвучені 200 тисяч. Про це заявив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький в інтерв’ю журналістці Олені Фроляк.

Андрій Білецький. Фото: з відкритих джерел

За його словами, повернення цих військовослужбовців до підрозділів могло б кардинально змінити ситуацію на фронті. Білецький переконаний: за умови повернення близько 200 тисяч бійців мобілізацію в Україні можна було б призупинити щонайменше на сім місяців.

"Це фантастичні цифри. 200 тисяч на фронті поміняли б ситуацію на 180 градусів. Ми могли б або наступати, або щонайменше гарантовано зупинити просування росіян", — наголосив командир корпусу.

Він також зазначив, що Третій армійський корпус має одну з найнижчих кількостей СЗЧ серед усіх корпусів. Протягом минулого місяця з Третьої штурмової бригади, яка налічує понад 10 тисяч військовослужбовців, у СЗЧ пішли лише 13 бійців. За словами Білецького, загалом підрозділ залишали близько 50 осіб, однак більшість з них згодом повернулися.

Командир навів приклад 60-ї окремої механізованої бригади, яка тривалий час перебувала на напрямку головного удару 20-ї армії РФ і зазнавала значних втрат. Після зміни командування та принципів управління кількість випадків СЗЧ у бригаді зменшилася навіть нижче, ніж у суміжних підрозділів.

На думку Білецького, проблему СЗЧ потрібно вирішувати комплексно: через відповідальне командування, якісну бойову підготовку, психологічний супровід і культуру взаємної поваги в підрозділах.

