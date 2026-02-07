Ситуация на фронте может измениться на 180 градусов: Белецкий сделал интригующее заявление

Реальное количество случаев самовольного оставления частей в Вооруженных силах Украины значительно выше, чем официально озвученные 200 тысяч. Об этом заявил командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий в интервью журналистке Елене Фроляк.

Андрей Билецкий. Фото: из открытых источников

По его словам, возвращение этих военнослужащих в подразделения могло бы кардинально изменить ситуацию на фронте. Белецкий убежден: при возвращении около 200 тысяч бойцов мобилизацию в Украине можно было бы приостановить минимум на семь месяцев.

Это фантастические цифры. 200 тысяч на фронте поменяли бы ситуацию на 180 градусов. Мы могли бы либо наступать, либо, по меньшей мере, гарантированно остановить продвижение россиян", — подчеркнул командир корпуса.

Он также отметил, что Третий армейский корпус имеет одно из самых низких количеств СЗЧ среди всех корпусов. За прошедший месяц из Третьей штурмовой бригады, насчитывающей более 10 тысяч военнослужащих, в СЗЧ ушли только 13 бойцов. По словам Белецкого, всего подразделение покидали около 50 человек, однако большинство из них впоследствии вернулись.

Командир привел пример 60-й отдельной механизированной бригады, которая длительное время находилась на направлении главного удара 20-й армии РФ и несла значительные потери. После смены командования и принципов управления количество случаев СЗЧ в бригаде уменьшилось даже ниже, чем у смежных подразделений.

По мнению Белецкого, проблему СЗЧ нужно решать комплексно: из-за ответственного командования, качественной боевой подготовки, психологического сопровождения и культуры взаимного уважения в подразделениях.

