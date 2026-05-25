Росіяни скаржаться на вибухи в РФ: які регіони опинилися під атакою

У ніч проти 25 травня в кількох регіонах Росії та на території тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи на тлі атак безпілотників і ракет. Російська влада повідомляла про роботу ППО, перебої з електропостачанням та перекриття важливих трас.

Атака дронів на Ярославль

Місцеві жителі Ярославля публікували у соцмережах відео вибухів та ймовірних влучань безпілотників. Губернатор регіону підтвердив атаку дронів і повідомив про перекриття траси у напрямку Москви.

"З метою забезпечення безпеки перекрито рух транспорту на виїзді з Ярославля у бік Москви", — заявив російський чиновник, закликавши мешканців утриматися від поїздок у цьому напрямку.

Це вже не перший подібний інцидент у регіоні. 22 травня через атаку БПЛА в Ярославській області також тимчасово обмежували рух транспорту.

Атака по Бєлгороду

Під масованим обстрілом опинився і російський Бєлгород. Місцевий оперативний штаб заявив про ракетну атаку по місту та навколишньому району.

"Завдано пошкоджень об'єктам енергетичної інфраструктури. В результаті зафіксовано перебої з подачею електроенергії та водопостачання", — йдеться у повідомленні.

Також повідомлялося про пошкодження адміністративної будівлі, житлових будинків та автомобілів. За інформацією російської сторони, щонайменше одна людина отримала поранення.

Вибухи в Криму

Водночас вибухи фіксували й у тимчасово окупованому Криму. Telegram-канали, пов’язані з півостровом, повідомляли про роботу російської ППО у Севастополі, Сімферополі та північній частині Криму. Місцеві жителі чули серії вибухів та звуки прольоту безпілотників.

Окупаційна влада офіційно не повідомила про наслідки атак.

