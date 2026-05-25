Росіяни скаржаться на вибухи в РФ: які регіони опинилися під атакою

Slava Kot
У ніч проти 25 травня в кількох регіонах Росії та на території тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи на тлі атак безпілотників і ракет. Російська влада повідомляла про роботу ППО, перебої з електропостачанням та перекриття важливих трас.
Місцеві жителі Ярославля публікували у соцмережах відео вибухів та ймовірних влучань безпілотників. Губернатор регіону підтвердив атаку дронів і повідомив про перекриття траси у напрямку Москви.
Це вже не перший подібний інцидент у регіоні. 22 травня через атаку БПЛА в Ярославській області також тимчасово обмежували рух транспорту.
Під масованим обстрілом опинився і російський Бєлгород. Місцевий оперативний штаб заявив про ракетну атаку по місту та навколишньому району.
Також повідомлялося про пошкодження адміністративної будівлі, житлових будинків та автомобілів. За інформацією російської сторони, щонайменше одна людина отримала поранення.
Водночас вибухи фіксували й у тимчасово окупованому Криму. Telegram-канали, пов’язані з півостровом, повідомляли про роботу російської ППО у Севастополі, Сімферополі та північній частині Криму. Місцеві жителі чули серії вибухів та звуки прольоту безпілотників.
Окупаційна влада офіційно не повідомила про наслідки атак.
