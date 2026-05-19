Потужна атака по РФ: де було чути сильні вибухи та бачили чорний дим

У російському Ярославлі вранці 19 травня пролунала серія вибухів після оголошення повітряної тривоги. За повідомленнями російської влади та моніторингових каналів, під атакою безпілотників опинився один з найбільших нафтопереробних заводів країни "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез".

Перші повідомлення про загрозу атаки дронів на НПЗ в РФ з’явилися близько 4:30 ранку. Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв закликав мешканців залишатися в укриттях. Незабаром жителі міста почали публікувати відео та фото вибухів і роботи російської системи ППО.

На опублікованих матеріалах видно густий чорний дим, який піднявся в районі південної околиці Ярославля. Саме там, поблизу траси на Москву, розташований НПЗ "Славнефть-ЯНОС". Очевидці стверджують, що після серії ударів дим ішов саме з боку підприємства.

Вибухи у Ярославлі

Додатково займання підтвердила й система NASA FIRMS, яка фіксує теплові аномалії та пожежі у режимі, близькому до реального часу. За даними платформи, на території заводу були зафіксовані одразу кілька осередків загоряння.

Після атаки російська влада перекрила частину дороги на виїзді з Ярославля у напрямку Москви. Також тимчасові обмеження ввели в місцевому аеропорту, де літаки перенаправляли на запасні аеродроми.

"Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" входить до п’ятірки найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Завод здатен переробляти близько 15 мільйонів тонн нафти на рік та виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційний гас і мастила. Підприємство є важливим елементом паливної інфраструктури центральної частини РФ.

