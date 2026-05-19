Мощная атака по РФ: где были слышны сильные взрывы и видели черный дым

В российском Ярославле утром 19 мая раздалась серия взрывов после объявления воздушной тревоги. По сообщениям российских властей и мониторинговых каналов, под атакой беспилотников оказался один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез".

Первые сообщения об угрозе атаки дронов на НПЗ в РФ появились около 4:30 утра. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев призвал жителей оставаться в укрытиях. В скором времени жители города начали публиковать видео и фото взрывов и работы российской системы ПВО.

На опубликованных материалах виден густой черный дым, поднявшийся в районе южной окраины Ярославля. Там же, вблизи трассы на Москву, расположен НПЗ "Славнефть-ЯНОС". Очевидцы утверждают, что после серии ударов дым шел как раз со стороны предприятия.

Дополнительно возгорание подтвердила и система NASA FIRMS, которая фиксирует тепловые аномалии и пожары в близком к реальному времени режиме. По данным платформы, на территории завода было зафиксировано сразу несколько очагов возгорания.

После атаки российские власти перекрыли часть дороги на выезде из Ярославля в направлении Москвы. Также временные ограничения были введены в местном аэропорту, где самолеты перенаправлялись на запасные аэродромы.

"Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Завод способен перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год и производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и смазочные масла. Предприятие является важнейшим элементом топливной инфраструктуры центральной части РФ.

