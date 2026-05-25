Россияне жалуются на взрывы в РФ: какие регионы оказались под атакой

Slava Kot
В ночь на 25 мая в нескольких регионах России и на территории временно оккупированного Крыма раздались взрывы на фоне атак беспилотников и ракет. Российские власти сообщали о работе ПВО, перебоях с электроснабжением и перекрытии важных трасс.
Взрывы в России.
Местные жители Ярославля публиковали в соцсетях видео взрывы и возможные попадания беспилотников. Губернатор региона подтвердил атаку дронов и сообщил о перекрытии трассы в направлении Москвы.
Это уже не первый подобный инцидент в регионе. 22 мая из-за атаки БПЛА в Ярославской области также временно ограничивали движение транспорта.
Под массированным обстрелом оказался и российский Белгород. Местный оперативный штаб заявил о ракетной атаке по городу и окружающему району.
Также сообщалось о повреждении административного здания, жилых домов и автомобилей. По информации российской стороны, по меньшей мере, один человек получил ранения.
В то же время, взрывы фиксировали и во временно оккупированном Крыму. Telegram-каналы, связанные с полуостровом, сообщали о работе российских ПВО в Севастополе, Симферополе и северной части Крыма. Местные жители слышали серию взрывов и звуки пролета беспилотников.
Оккупационные власти официально не сообщили о последствиях атак.
