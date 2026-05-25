Россияне жалуются на взрывы в РФ: какие регионы оказались под атакой

В ночь на 25 мая в нескольких регионах России и на территории временно оккупированного Крыма раздались взрывы на фоне атак беспилотников и ракет. Российские власти сообщали о работе ПВО, перебоях с электроснабжением и перекрытии важных трасс.

Взрывы в России. Фото иллюстративное

Атака дронов на Ярославль

Местные жители Ярославля публиковали в соцсетях видео взрывы и возможные попадания беспилотников. Губернатор региона подтвердил атаку дронов и сообщил о перекрытии трассы в направлении Москвы.

"В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы", — заявил российский чиновник, призвав жителей воздержаться от поездок в этом направлении.

Это уже не первый подобный инцидент в регионе. 22 мая из-за атаки БПЛА в Ярославской области также временно ограничивали движение транспорта.

Атака по Белгороду

Под массированным обстрелом оказался и российский Белгород. Местный оперативный штаб заявил о ракетной атаке по городу и окружающему району.

"Нанесены повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения", — говорится в сообщении.

Также сообщалось о повреждении административного здания, жилых домов и автомобилей. По информации российской стороны, по меньшей мере, один человек получил ранения.

Взрывы в Крыму

В то же время, взрывы фиксировали и во временно оккупированном Крыму. Telegram-каналы, связанные с полуостровом, сообщали о работе российских ПВО в Севастополе, Симферополе и северной части Крыма. Местные жители слышали серию взрывов и звуки пролета беспилотников.

Оккупационные власти официально не сообщили о последствиях атак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ВСУ мощно ударили по России. Какие важные объекты оказались под атакой.

Также "Комментарии" писали, что в российском Ярославле утром 19 мая раздалась серия взрывов после объявления воздушной тревоги.