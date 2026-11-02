Росіяни просуваються в одній із областей: DeepState повідомив про зміни

Російські загарбницькі війська досягли просування на Запорізькому напрямку. Окупанти просунулися поблизу двох населених пунктів – Гуляйпільського та Горького. Про це повідомив моніторинговий проект DeepState у своєму Telegram-каналі.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

"Ворог просунувся поблизу Гуляйпольського та Горького", – йдеться у повідомленні аналітиків.

Обидва населені пункти розташовані в Пологівському районі Запорізької області. Зафіксовані зміни свідчать про подальший тиск російських сил на цій ділянці фронту.

Особлива увага до ситуації прикута через розташування сіл неподалік Гуляйполя. Раніше російські окупанти захопили це місто, після чого продовжили наступальні дії у прилеглих районах. Тепер, за даними DeepState, просування противника зафіксовано біля Гуляйпольського та Горького.

Запорізький напрямок залишається однією з ділянок, де російська армія намагається розширювати зону контролю. Просування поблизу невеликих населених пунктів може створювати додаткові загрози для сусідніх позицій українських захисників та ускладнювати оборону регіону.

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Також видання "Коментарі" повідомляло – російські війська продовжують обмежені наступальні операції у прикордонних районах Сумської та Харківської областей, намагаючись розширити так звану буферну зону. Однак досягти значних результатів окупаційної армії не вдалося: аналітики фіксують лише локальні тактичні поступи. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).



