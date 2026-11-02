logo

BTC/USD

78112

ETH/USD

2283.73

USD/UAH

45.35

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Режим тишины" в районе Олешек прекращен: в Генштабе сделали заявление о хитрости РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

"Режим тишины" в районе Олешек прекращен: в Генштабе сделали заявление о хитрости РФ

Пока украинская сторона обеспечивала эвакуацию мирных жителей и доставку помощи, оккупанты перебрасывали подразделения, укрепляли позиции и завозили боеприпасы

2 ноября 2026, 07:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские войска воспользовались режимом прекращения огня в районе временно оккупированных Олешек Херсонской области не только для проведения гуманитарной операции, но и для усиления собственных военных позиций. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Режим тишины" в районе Олешек прекращен: в Генштабе сделали заявление о хитрости РФ

Олешки. Фото: из открытых источников

По данным украинского командования, на время действия режима тишины Силы обороны Украины строго придерживались достигнутых договоренностей. Украинские подразделения не предпринимали действий, которые могли бы помешать проведению гуманитарной операции.

Однако российская сторона использовала предоставленную паузу в собственных военных интересах. В Генштабе сообщили, что за это время зафиксировали ротацию российских подразделений, укрепление оборонительных позиций, расширение средств противодействия беспилотникам на дорогах, а также увеличение логистических возможностей.

В частности, оккупанты активно наращивали поставки боеприпасов. Таким образом, гуманитарное прекращение огня фактически стало для российских войск возможностью подготовить свои позиции к дальнейшим боевым действиям.

При этом украинская сторона выполнила гуманитарные задачи. Благодаря соблюдению режима тишины грузы удалось доставить по назначению, а жители Олешек, которые выразили желание покинуть оккупированную территорию, смогли вернуться на подконтрольную Украине территорию.

В Генштабе подчеркнули, что украинские военные действовали исключительно в рамках достигнутых договоренностей. В то же время зафиксированные действия противника свидетельствуют, что Москва использовала гуманитарную паузу не только по ее прямому назначению.

Читайте также на портале "Комментарии" — режим тишины под угрозой: что сообщили в ВСУ о ситуации во время эвакуации из Олешек.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/42763
Теги:

Новости

Все новости