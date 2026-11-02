"Режим тишины" в районе Олешек прекращен: в Генштабе сделали заявление о хитрости РФ

Российские войска воспользовались режимом прекращения огня в районе временно оккупированных Олешек Херсонской области не только для проведения гуманитарной операции, но и для усиления собственных военных позиций. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Олешки. Фото: из открытых источников

По данным украинского командования, на время действия режима тишины Силы обороны Украины строго придерживались достигнутых договоренностей. Украинские подразделения не предпринимали действий, которые могли бы помешать проведению гуманитарной операции.

Однако российская сторона использовала предоставленную паузу в собственных военных интересах. В Генштабе сообщили, что за это время зафиксировали ротацию российских подразделений, укрепление оборонительных позиций, расширение средств противодействия беспилотникам на дорогах, а также увеличение логистических возможностей.

В частности, оккупанты активно наращивали поставки боеприпасов. Таким образом, гуманитарное прекращение огня фактически стало для российских войск возможностью подготовить свои позиции к дальнейшим боевым действиям.

При этом украинская сторона выполнила гуманитарные задачи. Благодаря соблюдению режима тишины грузы удалось доставить по назначению, а жители Олешек, которые выразили желание покинуть оккупированную территорию, смогли вернуться на подконтрольную Украине территорию.

В Генштабе подчеркнули, что украинские военные действовали исключительно в рамках достигнутых договоренностей. В то же время зафиксированные действия противника свидетельствуют, что Москва использовала гуманитарную паузу не только по ее прямому назначению.

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