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"Режим тиші" в районі Олешок припинено: у Генштабі зробили заяву про хитрість РФ

Поки українська сторона забезпечувала евакуацію мирних жителів та доставку допомоги, окупанти перекидали підрозділи, зміцнювали позиції та завозили боєприпаси

2 листопада 2026, 07:00
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Кравцев Сергей

Російські війська скористалися режимом припинення вогню у районі тимчасово окупованих Олешек Херсонської області як проведення гуманітарної операції, а й посилення власних військових позицій. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Режим тиші" в районі Олешок припинено: у Генштабі зробили заяву про хитрість РФ

Олешки. Фото: з відкритих джерел

За даними українського командування, на час дії режиму тиші Сили оборони України дотримувалися досягнутих домовленостей. Українські підрозділи не робили дій, які б могли перешкодити проведенню гуманітарної операції.

Однак російська сторона використала надану паузу у своїх військових інтересах. У Генштабі повідомили, що за цей час зафіксували ротацію російських підрозділів, зміцнення оборонних позицій, розширення засобів протидії безпілотникам на дорогах та збільшення логістичних можливостей.

Зокрема, окупанти активно нарощували постачання боєприпасів. Таким чином, гуманітарне припинення вогню фактично стало для російських військ можливістю підготувати свої позиції до подальших бойових дій.

При цьому українська сторона виконала гуманітарні завдання. Завдяки дотриманню режиму тиші вантажі вдалося доставити за призначенням, а мешканці Олешок, які виявили бажання залишити окуповану територію, змогли повернутись на підконтрольну Україні територію.

У Генштабі наголосили, що українські військові діяли виключно у рамках досягнутих домовленостей. Водночас, зафіксовані дії противника свідчать, що Москва використовувала гуманітарну паузу не лише за її прямим призначенням.

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Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/42763
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