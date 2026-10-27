Режим тишины под угрозой: что сообщили в ВСУ о ситуации во время эвакуации из Олешек

Российские военные на данный момент соблюдают режим тишины в районе проведения гуманитарной миссии по эвакуации жителей оккупированных Олешек в Херсонской области. Об этом сообщил пресс-секретарь 30-го корпуса морской пехоты ВМС ВСУ Павел Дрогаль.

Олешки. Фото: из открытых источников

По его словам, по состоянию на 09:00 противник не нарушал установленные ограничения. Режим тишины введен в связи с проведением гуманитарной операции, направленной на эвакуацию гражданского населения из города, расположенного на левом берегу Днепра.

"Морская пехота продолжает внимательно следить за развитием ситуации и контролировать изменения в оперативной обстановке", — подчеркнул Дрогаль.

В украинском военном корпусе также заверили, что в случае существенных изменений обстановка будет оперативно доведена до сведения общественности.

Олешки находятся на временно оккупированной территории Херсонской области. Проведение гуманитарных мероприятий в таких условиях требует особого контроля за безопасностью гражданских лиц, поскольку ситуация на линии боевого соприкосновения может меняться.

На данный момент украинская сторона сообщает о соблюдении режима тишины в районе эвакуации. При этом информации о продолжительности действия ограничений и количестве жителей, которых планируется вывезти в рамках миссии, в заявлении не приводится.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, удастся ли сохранить безопасные условия для проведения гуманитарной операции. Украинские морские пехотинцы продолжают наблюдать за обстановкой и обещают информировать о возможных изменениях.

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