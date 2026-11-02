Удается ли РФ создавать «буферную зону» на Сумщине и Харьковщине: в США дали ответ

Российские войска продолжают ограниченные наступательные операции в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, пытаясь расширить так называемую "буферную зону". Однако добиться значительных результатов оккупационной армии не удалось: аналитики фиксируют лишь локальные тактические продвижения. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По оценке экспертов, украинским силам в целом удалось стабилизировать линию фронта в Харьковской области и противодействовать попыткам России создать буферную зону вдоль более широкого участка северной границы Украины.

При этом российское командование, судя по характеру действий, сосредоточилось преимущественно на расширении уже имеющихся выступов с флангов, а не на глубоком продвижении в украинскую территорию севернее Харькова.

Отдельное внимание ISW обратил на заявления российского военного командования о якобы достигнутых успехах. Подразделения российской группировки войск "Север" существенно преувеличивают масштабы продвижения на севере Украины.

Более того, по оценке аналитиков, российская сторона распространяла утверждения о якобы состоявшемся окружении украинских подразделений к северо-востоку от Харькова, хотя такие заявления не соответствуют наблюдаемой обстановке.

В ISW предполагают, что подобная информационная активность может быть связана с попытками российского командования представить Кремлю более успешную картину боевых действий в зоне своей ответственности.

Таким образом, несмотря на попытки Москвы расширить приграничный плацдарм, украинская оборона продолжает сдерживать российские наступательные действия, а заявленные оккупантами масштабы успехов не подтверждаются оценками аналитиков.

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