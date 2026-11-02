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Россияне продвигаются в одной из областей: DeepState сообщил об изменениях

Оккупанты приблизились к Гуляйпольскому и Горькому в Пологовском районе

2 ноября 2026, 12:38
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Кравцев Сергей

Российские захватнические войска добились продвижения на Запорожском направлении. Оккупанты продвинулись вблизи двух населенных пунктов – Гуляйпольского и Горького. Об этом сообщил мониторинговый проект DeepState в своем Telegram-канале.

Россияне продвигаются в одной из областей: DeepState сообщил об изменениях

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Враг продвинулся вблизи Гуляйпольского и Горького", – говорится в сообщении аналитиков.

Оба населенных пункта расположены в Пологовском районе Запорожской области. Зафиксированные изменения свидетельствуют о дальнейшем давлении российских сил на этом участке фронта.

Особое внимание к ситуации приковано из-за расположения сел неподалеку от Гуляйполя. Ранее российские оккупанты захватили этот город, после чего продолжили наступательные действия в прилегающих районах. Теперь, согласно данным DeepState, продвижение противника зафиксировано возле Гуляйпольского и Горького.

Запорожское направление остается одним из участков, где российская армия пытается расширять зону контроля. Продвижение вблизи небольших населенных пунктов может создавать дополнительные угрозы для соседних позиций украинских защитников и усложнять оборону региона.

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Также издание "Комментарии" сообщало – российские войска продолжают ограниченные наступательные операции в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, пытаясь расширить так называемую "буферную зону". Однако добиться значительных результатов оккупационной армии не удалось: аналитики фиксируют лишь локальные тактические продвижения. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).




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