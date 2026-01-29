Росіяни пішли на раптовий прорив: де ЗСУ розбили ворога, розгадавши його плани

На Наддніпрянському напрямку українські захисники зупинили спробу противника висадитися на острів Круглик у Херсонській області. Як передає портал "Коментарі", про це речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

"На Наддніпрянському напрямку за минулу добу зафіксовано одне бойове зіткнення. Противник намагався висадитися на острів Круглик, штурмувати там наші позиції, проте Сили оборони України знищили ворога", — розповів Волошин.

За його словами, активність росіян на цьому напрямі залишається високою: окупанти за добу завдали близько 400 ударів дронами-камікадзе по Херсону та прилеглих населених пунктах, а також здійснили близько сотні артилерійських обстрілів.

"Ворог проводить локальні штурмові дії на Антонівських мостах і островах Білорудий і Круглик, які більше нагадують розвідку бойовими групами та перевірку щільності оборони", — додав речник.

Варто зазначити, під час цього ж ефіру Владислав Волошин зазначив, що російські війська активізували бойові дії у Запорізькому напрямку та намагаються охопити Гуляйполе, використовуючи погодні умови для нарощування кількості атак. Зокрема, окупанти застосовують туман та потепління як прикриття для штурмових дій.

За його словами, на півдні країни противник збільшив інтенсивність авіаційних та артилерійських ударів. Хоча за минулу добу кількість бойових зіткнень була дещо меншою, ніж раніше, кількість авіаударів не знизилася. Російська армія завдала десять авіаційних ударів із застосуванням керованих авіабомб, скинувши близько 75 кабів. Також противник активно використав дрони-камікадзе, завдаючи ударів по позиціях Сил оборони України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — минулої доби російські окупаційні війська просунулися в районі населених пунктів Дронівка та Клебан-Бика на Донеччині. Також надійшли тривожні новини із Запорізької області. Про це йдеться у повідомленні моніторингового каналу DeepState.



