logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.85

EUR/UAH

51.24

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росіяни пішли на раптовий прорив: де ЗСУ розбили ворога, розгадавши його плани
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни пішли на раптовий прорив: де ЗСУ розбили ворога, розгадавши його плани

Сили оборони зупинили спробу росіян висадитися на острів Круглик на Херсонщині

29 січня 2026, 15:13
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На Наддніпрянському напрямку українські захисники зупинили спробу противника висадитися на острів Круглик у Херсонській області. Як передає портал "Коментарі", про це речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Росіяни пішли на раптовий прорив: де ЗСУ розбили ворога, розгадавши його плани

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

"На Наддніпрянському напрямку за минулу добу зафіксовано одне бойове зіткнення. Противник намагався висадитися на острів Круглик, штурмувати там наші позиції, проте Сили оборони України знищили ворога", — розповів Волошин.

За його словами, активність росіян на цьому напрямі залишається високою: окупанти за добу завдали близько 400 ударів дронами-камікадзе по Херсону та прилеглих населених пунктах, а також здійснили близько сотні артилерійських обстрілів.

"Ворог проводить локальні штурмові дії на Антонівських мостах і островах Білорудий і Круглик, які більше нагадують розвідку бойовими групами та перевірку щільності оборони", — додав речник.

Варто зазначити, під час цього ж ефіру Владислав Волошин зазначив, що російські війська активізували бойові дії у Запорізькому напрямку та намагаються охопити Гуляйполе, використовуючи погодні умови для нарощування кількості атак. Зокрема, окупанти застосовують туман та потепління як прикриття для штурмових дій.

За його словами, на півдні країни противник збільшив інтенсивність авіаційних та артилерійських ударів. Хоча за минулу добу кількість бойових зіткнень була дещо меншою, ніж раніше, кількість авіаударів не знизилася. Російська армія завдала десять авіаційних ударів із застосуванням керованих авіабомб, скинувши близько 75 кабів. Також противник активно використав дрони-камікадзе, завдаючи ударів по позиціях Сил оборони України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — минулої доби російські окупаційні війська просунулися в районі населених пунктів Дронівка та Клебан-Бика на Донеччині. Також надійшли тривожні новини із Запорізької області. Про це йдеться у повідомленні моніторингового каналу DeepState.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини