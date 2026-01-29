Россияне пошли на внезапный прорыв: где ВСУ разбили врага, разгадав его планы

На Приднепровском направлении украинские защитники остановили попытку противника высадиться на остров Круглик в Херсонской области. Как передает портал "Комментарии", об этом спикер Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал в эфире общенационального телемарафона.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"На Приднепровском направлении за минувшие сутки зафиксировано одно боевое столкновение. Противник пытался высадиться на остров Круглик, штурмовать там наши позиции, однако Силы обороны Украины уничтожили врага", — рассказал Волошин.

По его словам, активность россиян на этом направлении остается высокой: оккупанты за сутки нанесли около 400 ударов дронами-камикадзе по Херсону и близлежащим населенным пунктам, а также осуществили около сотни артиллерийских обстрелов.

"Враг проводит локальные штурмовые действия на Антоновских мостах и островах Белогрудый и Круглик, которые больше напоминают разведку боевыми группами и проверку плотности обороны", — добавил спикер.

Стоит отметить, в ходе этого же эфира Владислав Волошин отметил, что российские войска активизировали боевые действия в Запорожском направлении и пытаются охватить Гуляйполе, используя погодные условия для наращивания количества атак. В частности, оккупанты применяют туман и потепление как прикрытие для штурмовых действий.

По его словам, на юге страны противник увеличил интенсивность авиационных и артиллерийских ударов. Хотя за минувшие сутки количество боевых столкновений было несколько меньше, чем раньше, количество авиаударов не снизилось. Российская армия нанесла десять авиационных ударов с применением управляемых авиабомб, сбросив около 75 КАБов. Также противник активно использовал дроны-камикадзе, нанося удары по позициям Сил обороны Украины.

