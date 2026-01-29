Туман помогает врагу: на какой населенный пункт армия РФ усиливает штурмы

Российские войска активизировали боевые действия в Запорожском направлении и пытаются охватить Гуляйполе, используя погодные условия для наращивания количества атак. В частности, оккупанты применяют туман и потепление как прикрытие для штурмовых действий. Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире национального телемарафона.

Бои за Гуляйполе. Фото: из открытых источников

По его словам, на юге страны противник увеличил интенсивность авиационных и артиллерийских ударов. Хотя за минувшие сутки количество боевых столкновений было несколько меньше, чем раньше, количество авиаударов не снизилось. Российская армия нанесла десять авиационных ударов с применением управляемых авиабомб, сбросив около 75 КАБов. Также противник активно использовал дроны-камикадзе, нанося удары по позициям Сил обороны Украины.

Кроме того, оккупанты нарастили артиллерийские обстрелы, применяя большее количество боеприпасов. Волошин отметил, что погодные изменения стали дополнительным фактором эскалации. Из-за потепления в южных регионах наблюдается густой туман, которым российские войска используют для увеличения количества штурмов. Если накануне было зафиксировано около двух десятков атак, то уже в течение первой половины текущих суток – до трех десятков.

Наиболее напряженной остается ситуация на Гуляйпольском направлении. За прошедшие сутки там произошло 12 боевых столкновений, большинство – непосредственно вблизи Гуляйполя. Активные бои также продолжаются в населенных пунктах Доброполье, Железнодорожное и Зеленое, расположенных к северу и от города.

По словам спикера, враг пытается взять Гуляйполе в полукольцо и создать условия для дальнейшего продвижения в сторону Запорожья. Для этого оккупанты применяют дистанционное минирование, пытаясь сорвать логистику и ограничить маневры украинских подразделений.

