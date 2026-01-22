Що насправді відбувається в Гуляйполі: аналітик розповів деталі

Місто Гуляйполе в Запорізькій області нині перебуває у так званій "сірій зоні", однак російські війська не можуть закріпитися там і завести додаткові підрозділи.

У Гуляйполі тривають важкі бої. Фото: з відкритих джерел

Про це в ефірі телеканалу "Київ24" розповів військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

За його словами, стандартна тактика армії РФ передбачає використання штурмових груп для прориву оборони. Після цього мають заходити сили для утримання позицій. Втім, у випадку з Гуляйполем цей етап окупантам реалізувати не вдається.

"Незважаючи на всі зусилля російської сторони, вони наразі не в змозі завезти в Гуляйполе підрозділи закріплення", — наголосив Снєгирьов.

Експерт додав, що українські штурмові та маневрові групи діють у різних районах населеного пункту, через що противник не має чіткого уявлення про розташування сил ЗСУ, що знижує активність російських військ.

Разом із тим Снєгирьов підкреслив, що бойові дії ускладнює рельєф. Гуляйполе розташоване в низинній місцевості, що створює для ворога кращі умови для контролю шляхів постачання українських підрозділів. Додатковим фактором стали й несприятливі погодні умови, які зіграли на користь російських військ.

Основні атаки, за словами аналітика, зараз спрямовані на фланги міста. Противник намагається обійти його та створити умови для оточення, оскільки прямий штурм не дає результатів.

Також окупанти прагнуть перерізати логістичні маршрути Сил оборони. У перспективі, як вважає експерт, ворог намагатиметься просунутися в напрямку Оріхова, щоб отримати можливість вести вогневий тиск по Запоріжжю.

"Мова не йде про захоплення Запоріжжя. Вони для цього не мають оперативних резервів. Це тактика випаленої землі по відношенню до цього обласного центру", — додав Снєгирьов.

Як повідомляв портал "Коментарі", українські захисники зачистили і звільнили від російських окупантів село Сухецьке у Донецькій області. Про це йдеться у оновленому звіті моніторингового проєкту DeepState. Цей населений пункт знаходиться на північ від Родинського у Мирноградській міській громаді Покровського району.