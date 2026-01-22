Что действительно происходит в Гуляйполе: аналитик рассказал детали

Город Гуляйполе в Запорожской области находится в так называемой "серой зоне", однако российские войска не могут закрепиться там и завести дополнительные подразделения.

В Гуляйполе продолжаются тяжелые бои. Фото: из открытых источников

Об этом в эфире телеканала "Киев24" рассказал военный аналитик Дмитрий Снегирев.

По его словам, стандартная тактика армии РФ предполагает использование штурмовых групп для прорыва обороны. После этого должны заходить силы для удержания позиций. Впрочем, в случае с Гуляйполем этот этап оккупантам реализовать не удается.

"Несмотря на все усилия российской стороны, они пока не в состоянии завезти в Гуляйполе подразделения закрепления", — подчеркнул Снегирев.

Эксперт добавил, что украинские штурмовые и маневровые группы действуют в разных районах населенного пункта, поэтому противник не имеет четкого представления о расположении сил ВСУ, что снижает активность российских войск.

Вместе с тем, Снегирев подчеркнул, что боевые действия усложняет рельеф. Гуляйполе расположено в низменной местности, что создает для врага лучшие условия для контроля путей поставок украинских подразделений. Дополнительным фактором стали и неблагоприятные погодные условия, сыгравшие в пользу российских войск.

Основные атаки, по словам аналитика, сейчас направлены на фланги города. Противник пытается обойти его и создать условия для окружения, поскольку прямой штурм не дает результатов.

Также оккупанты стремятся перерезать логистические маршруты Сил обороны. В перспективе, как считает эксперт, враг постарается продвинуться в направлении Орехова, чтобы получить возможность вести огневое давление по Запорожью.

"Речь не идет о захвате Запорожья. Они для этого не имеют оперативных резервов. Это тактика выжженной земли по отношению к этому областному центру", — добавил Снегирев.

Как сообщал портал "Комментарии", украинские защитники зачистили и освободили от российских оккупантов село Сухецкое в Донецкой области. Об этом говорится в обновленном отчете мониторингового проекта DeepState. Этот населенный пункт находится севернее Родинского в Мирноградской городской громаде Покровского района.