Туман допомагає ворогу: на який населений пункт армія РФ посилює штурми

Російські війська активізували бойові дії на Запорізькому напрямку та намагаються охопити Гуляйполе, використовуючи погодні умови для нарощування кількості атак. Зокрема, окупанти застосовують туман і потепління як прикриття для штурмових дій. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в ефірі національного телемарафону.

Бої за Гуляйполе. Фото: із відкритих джерел

За його словами, на півдні країни противник збільшив інтенсивність авіаційних та артилерійських ударів. Хоча за минулу добу кількість бойових зіткнень була дещо меншою, ніж раніше, кількість авіаударів не знизилася. Російська армія завдала до десяти авіаційних ударів із застосуванням керованих авіабомб, скинувши близько 75 КАБів. Також противник активно використовував дрони-камікадзе, завдаючи ударів по позиціях Сил оборони України.

Крім того, окупанти наростили артилерійські обстріли, застосовуючи більшу кількість боєприпасів. Волошин зазначив, що погодні зміни стали додатковим фактором ескалації. Через потепління в південних регіонах спостерігається густий туман, яким російські війська користуються для збільшення кількості штурмів. Якщо напередодні було зафіксовано близько двох десятків атак, то вже протягом першої половини поточної доби – до трьох десятків.

Найбільш напруженою залишається ситуація на Гуляйпільському напрямку. За минулу добу там відбулося 12 бойових зіткнень, більшість – безпосередньо поблизу Гуляйполя. Активні бої також тривають у населених пунктах Добропілля, Залізничне та Зелене, розташованих на північ і південь від міста.

За словами речника, ворог намагається взяти Гуляйполе в напівкільце та створити умови для подальшого просування у бік Запоріжжя. Для цього окупанти застосовують дистанційне мінування, намагаючись зірвати логістику та обмежити маневри українських підрозділів.

