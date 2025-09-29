logo_ukra

Росіяни невдовзі побачать, що таке справжня війна: Зеленський натякнув на серії нових ударів по РФ
Росіяни невдовзі побачать, що таке справжня війна: Зеленський натякнув на серії нових ударів по РФ

Володимир Зеленський заявив про добрі результати ударів углиб Росії

29 вересня 2025, 13:05
Кравцев Сергей

Українське командування проведе Технологічну Ставку, яка багато в чому буде присвячена виробництву української далекобійної зброї. Як повідомляє портал "Коментарі", про це у себе в Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

Росіяни невдовзі побачать, що таке справжня війна: Зеленський натякнув на серії нових ударів по РФ

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Була доповідь головкому Олександра Сирського. Дякуємо нашим воїнам за влучність — є добрі результати у нашій далекобійності. Україна захищається справедливо, і на російській території це відчутно", — написав Володимир Зеленський.

За його словами, Технологічна Ставка буде присвячена українській далекобійності, а саме – виробництву наших дронів різних типів та ракет.

Президент розповів, що вчора він приділив значний час спілкуванню з виробниками, як результат – тепер будуть конкретні доручення Міністерству оборони України та військовим.

Також головком Олександр Сирський доповів про ситуацію на фронті, і, зокрема, у районах Покровська та Добропілля. Там триває контрнаступна операція.

Станом цього ранку загальні російські втрати досягли рівня 3185 людина, і майже 1800 їх — безповоротні втрати. Звільнено понад 174 квадратні кілометри та зачищено ще понад 194 квадратні кілометри в рамках операції.

"Продовжуємо захист наших позицій і на інших напрямках. Окрема увага – ситуації у Куп'янську. Вдячний кожному нашому підрозділу, який забезпечує знищення окупантів", – зазначив Володимир Зеленський.

Читайте також на порталі "Коментарі" — дронові провокації Росії дуже невипадкові. Таким чином Кремль тестує реакцію Європи та хоче послабити допомогу Києву. Російський диктатор Володимир Путін планує відкрити новий напрямок бойових дій ще до завершення війни в Україні. Таку заяву під час спілкування з журналістами зробив президент України Володимир Зеленський .

Глава української держави розповів, що із кількома країнами Україна вже провела консультації. З якими саме – український лідер говорити відмовився. Він запевнив, що направить фахівців із протидії дронам до спільної консультативної групи, а представники деяких країн прибудуть на навчання до України.




Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16293
