Росіяни невдовзі побачать, що таке справжня війна: Зеленський натякнув на серії нових ударів по РФ

Українське командування проведе Технологічну Ставку, яка багато в чому буде присвячена виробництву української далекобійної зброї. Як повідомляє портал "Коментарі", про це у себе в Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Була доповідь головкому Олександра Сирського. Дякуємо нашим воїнам за влучність — є добрі результати у нашій далекобійності. Україна захищається справедливо, і на російській території це відчутно", — написав Володимир Зеленський.

За його словами, Технологічна Ставка буде присвячена українській далекобійності, а саме – виробництву наших дронів різних типів та ракет.

Президент розповів, що вчора він приділив значний час спілкуванню з виробниками, як результат – тепер будуть конкретні доручення Міністерству оборони України та військовим.

Також головком Олександр Сирський доповів про ситуацію на фронті, і, зокрема, у районах Покровська та Добропілля. Там триває контрнаступна операція.

Станом цього ранку загальні російські втрати досягли рівня 3185 людина, і майже 1800 їх — безповоротні втрати. Звільнено понад 174 квадратні кілометри та зачищено ще понад 194 квадратні кілометри в рамках операції.

"Продовжуємо захист наших позицій і на інших напрямках. Окрема увага – ситуації у Куп'янську. Вдячний кожному нашому підрозділу, який забезпечує знищення окупантів", – зазначив Володимир Зеленський.

