Россияне вскоре увидят, что такое настоящая война: Зеленский намекнул на серии новых ударов по РФ

Украинское командование проведет Технологическую Ставку, которая во многом будет посвящена производству украинского дальнобойного оружия. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Был доклад главкома Александра Сырского. Спасибо нашим воинам за меткость — есть хорошие результаты в нашей дальнобойности. Украина защищается справедливо, и на российской территории это ощутимо", — написал Владимир Зеленский.

По его словам, Технологическая Ставка будет посвящена украинской дальнобойности, а именно — производству наших дронов различных типов и ракет.

Президент рассказал, что вчера он уделил значительное время общению с производителями, как результат – будут теперь конкретные поручения Министерству обороны Украины и военным.

Также главком Александр Сырский доложил о ситуации на фронте, и, в частности, в районах Покровска и Доброполья. Там продолжается контрнаступательная операция.

По состоянию на это утро общие российские потери достигли уровня 3185 человек, и почти 1800 из них — безвозвратные потери. Освобождено более 174 квадратных километров и зачищено еще более 194 квадратных километров в рамках операции.

"Продолжаем защиту наших позиций и на других направлениях. Отдельное внимание — ситуации в Купянске. Благодарен каждому нашему подразделению, которое обеспечивает уничтожение оккупантов", — отметил Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — дроновые провокации России совеем неслучайны. Таким образом Кремль тестирует реакцию Европы и хочет ослабить помощь Киеву. Российский диктатор Владимир Путин планирует открыть новое направление боевых действий еще до завершения войны в Украине. Такое заявление во время общения с журналистами сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава украинского государства рассказал, что с несколькими странами Украина уже провела консультации. С какими именно – украинский лидер говорить отказался. Он заверил, что направит специалистов по противодействию дронам в совместную консультативную группу, а представители некоторых стран прибудут на обучение в Украину.



