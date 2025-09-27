Путин готовит новую войну еще до завершения боев в Украине: заявление Зеленского

Дроновые провокации России совеем неслучайны. Таким образом Кремль тестирует реакцию Европы и хочет ослабить помощь Киеву. Российский диктатор Владимир Путин планирует открыть новое направление боевых действий еще до завершения войны в Украине. такое заявление во время общения с журналистами сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства рассказал, что с несколькими странами Украина уже провела консультации. С какими именно – украинский лидер говорить отказался. Он заверил, что направит специалистов по противодействию дронам в совместную консультативную группу, а представители некоторых стран прибудут на обучение в Украину.

Зеленский также добавил, что действия российского режима не стали для Украины чем-то неожиданным. Об этом уже предупреждали — что российский диктатор Владимир Путин готовит новую войну.

"Я считал, что это будет раньше. Я об этом говорил. Вопрос, что Путин не будет ждать окончания войны в Украине. Он откроет какое-то другое направление. Никто не знает, какое... Безусловно, он этого хочет", — пояснил президент.

По его мнению, Кремль проверяет способность Европы к защите. Так, он уже увидел, что европейские страны не могут защитить небо от российских беспилотников — это продемонстрировал случай с провокацией против Польши, когда долетело 19 российских дронов, а сбили всего четыре.

"Мы в войне, они не в войне. Никто ничего не сравнивает. Мы готовы делиться теми знаниями, которые есть в Украине. Что может быть дальше? Вы видите Норвегию, Данию. Сигналы утром были от Швеции. И есть румыны, поляки, есть балтийские страны. Путин проверяет, что есть у европейцев", — отметил президент.

Своими провокациями, объясняет Зеленский, Россия надеется уменьшить поддержку Украины, особенно накануне зимы, в момент, когда многие страны готовы передавать системы противовоздушной обороны. Кремль будет разочарован, когда поймет, что это так не работает. Дроны не сбиваются зенитно-ракетными комплексами, ракеты к которым стоят миллионы долларов. Да и ракет столько нет. Большинство других систем ПВО, которые передают европейцы, изготавливаются исключительно по запросу Украины. При этом Европа активно финансирует изготовление оружия и дронов в Украине — но дроновые провокации этому не помешают.

