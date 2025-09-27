Путін готує нову війну ще до завершення боїв в Україні: заява Зеленського

Дронові провокації Росії зовсім невипадкові. Таким чином Кремль тестує реакцію Європи та хоче послабити допомогу Києву. Російський диктатор Володимир Путін планує відкрити новий напрямок бойових дій ще до завершення війни в Україні. Таку заяву під час спілкування із журналістами зробив президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Глава української держави розповів, що із кількома країнами Україна вже провела консультації. З якими саме – український лідер говорити відмовився. Він запевнив, що направить фахівців із протидії дронам до спільної консультативної групи, а представники деяких країн прибудуть на навчання до України.

Зеленський також додав, що дії російського режиму не стали для України чимось несподіваним. Про це вже попереджали – що російський диктатор Володимир Путін готує нову війну.

"Я вважав, що це буде раніше. Я про це говорив. Питання, що Путін не чекатиме закінчення війни в Україні. Він відкриє якийсь інший напрямок. Ніхто не знає, який... Безумовно, він цього хоче", — пояснив президент.

На його думку, Кремль перевіряє здатність Європи до захисту. Так, він уже побачив, що європейські країни не можуть захистити небо від російських безпілотників – це продемонстрував випадок із провокацією проти Польщі, коли долетіло 19 російських дронів, а збили лише чотири.

"Ми у війні, вони не у війні. Ніхто нічого не порівнює. Ми готові ділитися тими знаннями, які є в Україні. Що може бути далі? Ви бачите Норвегію, Данію. Сигнали вранці були від Швеції. І є румуни, поляки, є балтійські країни. Путін перевіряє, що є у європейців", — зазначив президент.

Своїми провокаціями, пояснює Зеленський, Росія сподівається зменшити підтримку України, особливо напередодні зими, коли багато країн готові передавати системи протиповітряної оборони. Кремль буде розчарований, коли зрозуміє, що так не працює. Дрони не збиваються зенітно-ракетними комплексами, ракети яких коштують мільйони доларів. Та й ракет стільки немає. Більшість інших систем ППО, які передають європейці, виготовляються виключно на запит України. При цьому Європа активно фінансує виготовлення зброї та дронів в Україні – але дронові провокації цьому не завадять.

