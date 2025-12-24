Росіяни накрили КАБами Запоріжжя: деталі

Російські терористичні війська атакували Запоріжжя у ніч проти 24 грудня після загрози тактичної авіації. Місцева влада повідомляла незадовго до ударів про ймовірність КАБів.

Вибухи у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

"Росіяни завдали удару по одному з районів Запоріжжя. Попередньо пошкоджено житловий будинок", — написав голову Запорізької ОВ Іван Федоров у Telegram.

За його словами, щонайменше три ворожі удари було завдано по обласному центру. Відомо, що екстрені служби працюють на місцях НП. Наслідки наразі встановлюються.

Згодом голова ОВА повідомив, що внаслідок атаки росіян на Запоріжжі є спалах гаражів та автомобілів.

"Попередньо, без постраждалих". – повідомив Федоров.

Пізніше глава ОВА написав, що на даний момент відомо про двох постраждалих – чоловіка та жінку. Їм надають усю необхідну допомогу.

Крім того, Іван Федоров показав перші кадри наслідків удару РФ. На фото видно, що внаслідок атаки справді пошкоджено будинок та горіли автомобілі.

окупанти завдали ударів по місту Запоріжжі керованими авіабомбами. У місті пролунало багато потужних вибухів, ворог міг скинути до 9 авіабомб по місту за тактичною авіацією.

За даними начальника Запорізької ОВ Івана Федорова, внаслідок удару сталося потрапляння до житлового будинку.

За даними начальника Запорізької ОВ Івана Федорова, внаслідок удару сталося потрапляння до житлового будинку.

у ніч проти 13 грудня 2025 року російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок удару було тимчасово відключено від української енергосистеми Запорізьку атомну електростанцію, яка перебуває під контролем російських окупантів. Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко у ефірі національного телемарафону.




