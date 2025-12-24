Россияне накрыли КАБами Запорожье: детали

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российские террористические войска атаковали Запорожье в ночь на 24 декабря после угрозы тактической авиации. Местные власти сообщали незадолго до ударов о вероятности КАБов.
Взрывы в Запорожье. Фото: Запорожская ОВА
По его словам, по меньшей мере три вражеских удара были нанесены по областному центру. Известно, что экстренные службы работают на местах ЧП. Последствия пока устанавливаются.
Впоследствии председатель ОВА сообщил, что в результате атаки россиян на Запорожье есть возгорание гаражей и автомобилей.
Позже глава ОВА написал, что на данный момент известно о двух пострадавших – мужчине и женщине. Им оказывают всю необходимую помощь.
Кроме того, Иван Федоров показал первые кадры последствий удара РФ. На фото видно, что в результате атаки действительно поврежден дом и горели автомобили.
Читайте также на портале "Комментарии" — оккупанты нанесли удары по городу Запорожье управляемыми авиабомбами. В городе раздалось много мощных взрывов, враг мог сбросить до 9 авиабомб по городу по тактической авиации.
По данным начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, в результате удара произошло попадание в жилой дом.
Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 13 декабря 2025 года российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. В результате удара была временно отключена от украинской энергосистемы Запорожская атомная электростанция, которая находится под контролем российских оккупантов. Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире национального телемарафона.