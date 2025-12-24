Россияне накрыли КАБами Запорожье: детали

Российские террористические войска атаковали Запорожье в ночь на 24 декабря после угрозы тактической авиации. Местные власти сообщали незадолго до ударов о вероятности КАБов.

Взрывы в Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

"Россияне нанесли удар по одному из районов Запорожья. Предварительно, поврежден жилой дом", — написал главу Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

По его словам, по меньшей мере три вражеских удара были нанесены по областному центру. Известно, что экстренные службы работают на местах ЧП. Последствия пока устанавливаются.

Впоследствии председатель ОВА сообщил, что в результате атаки россиян на Запорожье есть возгорание гаражей и автомобилей.

"Предварительно, без пострадавших". — сообщил Федоров.

Позже глава ОВА написал, что на данный момент известно о двух пострадавших – мужчине и женщине. Им оказывают всю необходимую помощь.

Кроме того, Иван Федоров показал первые кадры последствий удара РФ. На фото видно, что в результате атаки действительно поврежден дом и горели автомобили.

Читайте также на портале "Комментарии" — оккупанты нанесли удары по городу Запорожье управляемыми авиабомбами. В городе раздалось много мощных взрывов, враг мог сбросить до 9 авиабомб по городу по тактической авиации.

По данным начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, в результате удара произошло попадание в жилой дом.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 13 декабря 2025 года российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. В результате удара была временно отключена от украинской энергосистемы Запорожская атомная электростанция, которая находится под контролем российских оккупантов. Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире национального телемарафона.



