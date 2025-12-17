Оккупанты авиабомбами обстреляли Запорожье: есть попадание в дом (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Сегодня в полдень оккупанты нанесли удары по городу Запорожье управляемыми авиабомбами. В городе раздалось много мощных взрывов, враг мог сбросить до 9 авиабомб по городу по тактической авиации.

Оккупанты авиабомбами обстреляли Запорожье: есть попадание в дом

По данным начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, в результате удара произошло попадание в жилой дом.

"Враг также атаковал один из объектов инфраструктуры Запорожья. Последствия уточняются.

Угроза продолжается. Находитесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги", – подчеркнул Федоров.

В настоящее время объявлена ​​тревога из-за угрозы ударов "шахедами" по городу.

Иван Федоров в 12:22: "Враг нанес три удара по Запорожью и Запорожскому району. В областном центре попал по двум жилым домам. Предварительно под завалами могут быть люди. В Кушугумской громаде получила ранения женщина. Предоставляется вся необходимая медицинская помощь".

Иван Федоров в 12:43: "По меньшей мере 21 человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате вражеской атаки на Запорожье и Запорожский район. Россияне запустили управляемые авиабомбы, разрушив жилые дома и повредив объект инфраструктуры и учебное заведение. Все раненые получают необходимую медицинскую помощь".

Иван Федоров в 12:53: "Уже 26 раненых – увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье и Запорожский район. Всем людям оказывается необходимая помощь".

Информация обновляется.