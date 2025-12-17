Окупанти авіабомбами обстріляли Запоріжжя: є влучання у будинок (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні опівдні окупанти завдали ударів по місту Запоріжжя керованими авіабомбами. У місті пролунало багато потужних вибухів, ворог міг скинути до 9 авіабомб по місту з тактичної авіації.

Окупанти авіабомбами обстріляли Запоріжжя: є влучання у будинок

За даними начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, внаслідок удару сталося влучання у житловий будинок.

"Ворог також атакував один із обʼєктів інфраструктури Запоріжжя. Наслідки уточнюються.

Загроза триває. Перебувайте в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги", – наголосив Федоров.

Наразі оголошено тривогу через загрозу ударів "шахедами" по місту.

Іван Федоров о 12:22: "Ворог завдав три удари по Запоріжжю та Запорізькому району. В обласному центрі поцілив по двох житлових будинках. Попередньо, під завалами можуть бути люди. У Кушугумській громаді дістала поранень жінка. Надається уся необхідна медична допомога".

Іван Федоров о 12:43: "Щонайменше 21 людина, в тому числі одна дитина, постраждали внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район. Росіяни запустили керовані авіабомби, зруйнувавши житлові будинки та пошкодивши об'єкт інфраструктури і навчальний заклад. Усі поранені отримують необхідну медичну допомогу".

Іван Федоров о 12:53: "Вже 26 поранених — збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район. Всім людям надається необхідна допомога".

