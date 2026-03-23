Росіяни мають успіхи: у DeepState розповіли, де лінія фронту знову зміщується

Протягом останньої доби російські окупанти просунулися на трьох ділянках фронту. Про це йдеться у повідомленні українського моніторингового проекту DeepState.

Зокрема зафіксовано просування росіян у місті Вовчанськ Харківської області, селі Синьківка, що на певніч від Куп'янська теж на Харківщині, а також поблизу села Залізнянське Донецької області.

Читайте також на порталі "Коментарі" — аналітики моніторингового проєкту DeepState повідомили про просування російських військ у Донецькій області. Йдеться про район селища Удачне в Покровському районі, де, за даними експертів, загарбницькі сили змогли поліпшити свої позиції.

Також видання "Коментарі" повідомляло – успішні дії українських сил на Олександрівському напрямі поставили російське командування перед складним вибором, який може зірвати плани масштабного настання. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни.

За оцінкою військового спостерігача Костянтина Машовця, російські війська не мають достатніх ресурсів для одночасного виконання ключових завдань – захоплення Оріхова у Запорізькій області та просування у бік Запоріжжя. Спроби вести наступ відразу кількох напрямах лише посилюють навантаження обмежені сили. Експерт зазначає, що РФ, ймовірно, доведеться перекидати підкріплення з Херсонського напрямку, щоб підтримати операції на півдні. Однак це створює нові вразливості з огляду на паралельні спроби наступу на Добропілля, Куп'янськ та формування так званої "буферної зони" у Харківській та Сумській областях.



