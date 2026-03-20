logo_ukra

BTC/USD

70559

ETH/USD

2139.77

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

50.5

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією ЗСУ ламають плани Кремля: Росія застрягла в тактичній пастці перед великим наступом
commentss НОВИНИ Всі новини

ЗСУ ламають плани Кремля: Росія застрягла в тактичній пастці перед великим наступом

Атаки на кількох напрямках виснажують ресурси РФ: підготовка до літньої кампанії 2026 року під загрозою зриву

20 березня 2026, 07:53
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Успішні дії українських сил на Олександрівському напрямі поставили російське командування перед складним вибором, який може зірвати плани масштабного настання. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни.

ЗСУ ламають плани Кремля: Росія застрягла в тактичній пастці перед великим наступом

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За оцінкою військового спостерігача Костянтина Машовця, російські війська не мають достатніх ресурсів для одночасного виконання ключових завдань – захоплення Оріхова у Запорізькій області та просування у бік Запоріжжя. Спроби вести наступ відразу кількох напрямах лише посилюють навантаження обмежені сили.

Експерт зазначає, що РФ, ймовірно, доведеться перекидати підкріплення з Херсонського напрямку, щоб підтримати операції на півдні. Однак це створює нові вразливості з огляду на паралельні спроби наступу на Добропілля, Куп'янськ та формування так званої "буферної зони" у Харківській та Сумській областях.

Додатковою проблемою стає брак часу: російська армія не встигає підготувати мобілізованих до літньої кампанії. Це обмежує можливості посилення угруповань та робить наступальні плани менш реалістичними.

У ISW наголошують, що подібні дилеми вже порушили підготовку Росії до весняно-літнього наступу 2026 року. Зокрема, не фіксується масштабне перекидання військ на південь та захід від Оріхова – ключової ознаки підготовки великої операції проти Запоріжжя.

На Краматорському напрямі також спостерігається низька інтенсивність атак та відсутність значного скупчення важкої техніки, що вказує на відсутність готовності до прориву.

Аналітики роблять висновок: нездатність РФ досягти навіть тактичних успіхів і зайняти вигідні позиції в районі Костянтинівки та Дружківки підриває перспективи ширшого наступу. У результаті Росія ризикує підійти до ключового етапу війни без необхідних ресурсів та ініціативи.

Читайте також на порталі "Коментарі" — наступ заходить у глухий кут: що пішло не так у окупантів.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-march-19-2026/
Теги:

Новини

Всі новини