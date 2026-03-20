ЗСУ ламають плани Кремля: Росія застрягла в тактичній пастці перед великим наступом

Успішні дії українських сил на Олександрівському напрямі поставили російське командування перед складним вибором, який може зірвати плани масштабного настання. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За оцінкою військового спостерігача Костянтина Машовця, російські війська не мають достатніх ресурсів для одночасного виконання ключових завдань – захоплення Оріхова у Запорізькій області та просування у бік Запоріжжя. Спроби вести наступ відразу кількох напрямах лише посилюють навантаження обмежені сили.

Експерт зазначає, що РФ, ймовірно, доведеться перекидати підкріплення з Херсонського напрямку, щоб підтримати операції на півдні. Однак це створює нові вразливості з огляду на паралельні спроби наступу на Добропілля, Куп'янськ та формування так званої "буферної зони" у Харківській та Сумській областях.

Додатковою проблемою стає брак часу: російська армія не встигає підготувати мобілізованих до літньої кампанії. Це обмежує можливості посилення угруповань та робить наступальні плани менш реалістичними.

У ISW наголошують, що подібні дилеми вже порушили підготовку Росії до весняно-літнього наступу 2026 року. Зокрема, не фіксується масштабне перекидання військ на південь та захід від Оріхова – ключової ознаки підготовки великої операції проти Запоріжжя.

На Краматорському напрямі також спостерігається низька інтенсивність атак та відсутність значного скупчення важкої техніки, що вказує на відсутність готовності до прориву.

Аналітики роблять висновок: нездатність РФ досягти навіть тактичних успіхів і зайняти вигідні позиції в районі Костянтинівки та Дружківки підриває перспективи ширшого наступу. У результаті Росія ризикує підійти до ключового етапу війни без необхідних ресурсів та ініціативи.

