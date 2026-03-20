logo

BTC/USD

70772

ETH/USD

2147.27

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

50.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Наступление заходит в тупик: что пошло не так у оккупантов
commentss НОВОСТИ Все новости

Наступление заходит в тупик: что пошло не так у оккупантов

Возможны точечные продвижения врага, потому что он сохраняет свой потенциал

20 марта 2026, 06:49
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Первые волны анонсированного весеннего наступления оккупантов фактически провалились, на всей ширине 100 км врагу не удалось продвинуться и занять новые позиции. Об этом в эфире Radio NV сказал Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Но однозначно активизация боевых действий будет, возможны точечные продвижения врага, потому что он сохраняет свой потенциал. Но весенне-летнее наступление россиян сейчас затухает. И это положительная тенденция для нас, особенно на фоне того, что наша армия на сегодняшний день имеет определенные резервы", – заявил эксперт.

По его словам, теперь враг не может наступать одинаково по всей линии фронта, он сконцентрирован на двух участках – поясе крепостей. Речь идет, вероятно, о Славянско-Краматорской агломерации и Запорожско-Гуляйпольском участке.

Также Жмайло рассказал, что у украинских защитников было больше разведывательных дронов, но очень часто не хватало ударных для уничтожения врага. По его словам, сейчас ситуация меняется и это первые "ласточки" того, что есть шанс остановить пехотное продвижение россиян на земле.

"Единственное, что остается проблемой, – это КАБы и применение "Молний" и "Ланцетов". Однако точность российских КАБ с прошлого года упала примерно наполовину, потому что мы научились дешевыми способами, зенитными дронами сбивать их разведывательные дроны, которые наводят КАБы на наши позиции", – добавил он.

Жмайло отмечает, что в последнее время враг несет большие потери, ведь по информации офицеров Генштаба ВСУ, на артиллерию до сих пор приходится около 40% поражений, 60% – на беспилотные системы и 2% на минирование, которое осуществляет украинская армия.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Пентагоне вдруг заговорили о надежных гарантиях безопасности для Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости