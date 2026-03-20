Наступление заходит в тупик: что пошло не так у оккупантов

Первые волны анонсированного весеннего наступления оккупантов фактически провалились, на всей ширине 100 км врагу не удалось продвинуться и занять новые позиции. Об этом в эфире Radio NV сказал Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

"Но однозначно активизация боевых действий будет, возможны точечные продвижения врага, потому что он сохраняет свой потенциал. Но весенне-летнее наступление россиян сейчас затухает. И это положительная тенденция для нас, особенно на фоне того, что наша армия на сегодняшний день имеет определенные резервы", – заявил эксперт.

По его словам, теперь враг не может наступать одинаково по всей линии фронта, он сконцентрирован на двух участках – поясе крепостей. Речь идет, вероятно, о Славянско-Краматорской агломерации и Запорожско-Гуляйпольском участке.

Также Жмайло рассказал, что у украинских защитников было больше разведывательных дронов, но очень часто не хватало ударных для уничтожения врага. По его словам, сейчас ситуация меняется и это первые "ласточки" того, что есть шанс остановить пехотное продвижение россиян на земле.

"Единственное, что остается проблемой, – это КАБы и применение "Молний" и "Ланцетов". Однако точность российских КАБ с прошлого года упала примерно наполовину, потому что мы научились дешевыми способами, зенитными дронами сбивать их разведывательные дроны, которые наводят КАБы на наши позиции", – добавил он.

Жмайло отмечает, что в последнее время враг несет большие потери, ведь по информации офицеров Генштаба ВСУ, на артиллерию до сих пор приходится около 40% поражений, 60% – на беспилотные системы и 2% на минирование, которое осуществляет украинская армия.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Пентагоне вдруг заговорили о надежных гарантиях безопасности для Украины.



