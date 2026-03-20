Наступ заходить у глухий кут: що пішло не так у окупантів
Наступ заходить у глухий кут: що пішло не так у окупантів

Можливі точкові поступи ворога, тому що він зберігає свій потенціал

20 березня 2026, 06:49
Кравцев Сергей

Перші хвилі анонсованого весняного наступу окупантів фактично провалилися, по всій ширині 100 км ворогові не вдалося просунутися і зайняти нові позиції. Про це в ефірі Radio NV сказав Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва.

"Але однозначно активізація бойових дій буде, можливі точкові поступи ворога, тому що він зберігає свій потенціал. Але весняно-літній наступ росіян зараз загасає. І це позитивна тенденція для нас, особливо на тлі того, що наша армія на сьогоднішній день має певні резерви", — заявив експерт.

За його словами, тепер ворог не може наступати однаково по всій лінії фронту, він сконцентрований на двох ділянках – у поясі фортець. Йдеться, ймовірно, про Слов'янсько-Краматорську агломерацію та Запорізько-Гуляйпільську ділянку.

Також Жмайло розповів, що українські захисники мали більше розвідувальних дронів, але дуже часто не вистачало ударних для знищення ворога. За його словами, зараз ситуація змінюється, і це перші "ластівки" того, що є шанс зупинити піхотне просування росіян на землі.

"Єдине, що залишається проблемою, — це КАБи і застосування "Блискавок" і "Ланцетів". Однак точність російських КАБ з минулого року впала приблизно наполовину, тому що ми навчилися дешевими способами, зенітними дронами збивати їх розвідувальні дрони, які наводять КАБи на наші позиції", — додав він.

Жмайло зазначає, що останнім часом ворог зазнає великих втрат, адже, за інформацією офіцерів Генштабу ЗСУ, на артилерію досі припадає близько 40% поразок, 60% – на безпілотні системи та 2% на мінування, яке здійснює українська армія.

Читайте також на порталі "Коментарі" – у Пентагоні раптом заговорили про надійні гарантії безпеки для України.




