Наступ заходить у глухий кут: що пішло не так у окупантів

Перші хвилі анонсованого весняного наступу окупантів фактично провалилися, по всій ширині 100 км ворогові не вдалося просунутися і зайняти нові позиції. Про це в ефірі Radio NV сказав Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

"Але однозначно активізація бойових дій буде, можливі точкові поступи ворога, тому що він зберігає свій потенціал. Але весняно-літній наступ росіян зараз загасає. І це позитивна тенденція для нас, особливо на тлі того, що наша армія на сьогоднішній день має певні резерви", — заявив експерт.

За його словами, тепер ворог не може наступати однаково по всій лінії фронту, він сконцентрований на двох ділянках – у поясі фортець. Йдеться, ймовірно, про Слов'янсько-Краматорську агломерацію та Запорізько-Гуляйпільську ділянку.

Також Жмайло розповів, що українські захисники мали більше розвідувальних дронів, але дуже часто не вистачало ударних для знищення ворога. За його словами, зараз ситуація змінюється, і це перші "ластівки" того, що є шанс зупинити піхотне просування росіян на землі.

"Єдине, що залишається проблемою, — це КАБи і застосування "Блискавок" і "Ланцетів". Однак точність російських КАБ з минулого року впала приблизно наполовину, тому що ми навчилися дешевими способами, зенітними дронами збивати їх розвідувальні дрони, які наводять КАБи на наші позиції", — додав він.

Жмайло зазначає, що останнім часом ворог зазнає великих втрат, адже, за інформацією офіцерів Генштабу ЗСУ, на артилерію досі припадає близько 40% поразок, 60% – на безпілотні системи та 2% на мінування, яке здійснює українська армія.

