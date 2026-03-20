Наступ заходить у глухий кут: що пішло не так у окупантів

Кравцев Сергей
Перші хвилі анонсованого весняного наступу окупантів фактично провалилися, по всій ширині 100 км ворогові не вдалося просунутися і зайняти нові позиції. Про це в ефірі Radio NV сказав Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва.
За його словами, тепер ворог не може наступати однаково по всій лінії фронту, він сконцентрований на двох ділянках – у поясі фортець. Йдеться, ймовірно, про Слов'янсько-Краматорську агломерацію та Запорізько-Гуляйпільську ділянку.
Також Жмайло розповів, що українські захисники мали більше розвідувальних дронів, але дуже часто не вистачало ударних для знищення ворога. За його словами, зараз ситуація змінюється, і це перші "ластівки" того, що є шанс зупинити піхотне просування росіян на землі.
Жмайло зазначає, що останнім часом ворог зазнає великих втрат, адже, за інформацією офіцерів Генштабу ЗСУ, на артилерію досі припадає близько 40% поразок, 60% – на безпілотні системи та 2% на мінування, яке здійснює українська армія.
