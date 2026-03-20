ВСУ ломают планы Кремля: Россия застряла в тактической ловушке перед большим наступлением

Успешные действия украинских сил на Александровском направлении поставили российское командование перед сложным выбором, который может сорвать планы масштабного наступления. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны.

По оценке военного наблюдателя Константина Машовца, российские войска не обладают достаточными ресурсами для одновременного выполнения ключевых задач – захвата Орехова в Запорожской области и продвижения в сторону Запорожья. Попытки вести наступление сразу на нескольких направлениях лишь усиливают нагрузку на ограниченные силы.

Эксперт отмечает, что РФ, вероятно, придётся перебрасывать подкрепления с Херсонского направления, чтобы поддержать операции на юге. Однако это создаёт новые уязвимости, учитывая параллельные попытки наступления на Доброполье, Купянск и формирование так называемой "буферной зоны" в Харьковской и Сумской областях.

Дополнительной проблемой становится нехватка времени: российская армия не успевает подготовить мобилизованных к летней кампании. Это ограничивает возможности усиления группировок и делает наступательные планы менее реалистичными.

В ISW подчёркивают, что подобные дилеммы уже нарушили подготовку России к весенне-летнему наступлению 2026 года. В частности, не фиксируется масштабной переброски войск к югу и западу от Орехова – ключевого признака подготовки крупной операции против Запорожья.

На Краматорском направлении также наблюдается низкая интенсивность атак и отсутствие значительного скопления тяжёлой техники, что указывает на отсутствие готовности к прорыву.

Аналитики делают вывод: неспособность РФ добиться даже тактических успехов и занять выгодные позиции в районе Константиновки и Дружковки подрывает перспективы более широкого наступления. В результате Россия рискует подойти к ключевому этапу войны без необходимых ресурсов и инициативы.

