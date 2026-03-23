Россияне имеют успехи: в DeepState рассказали, где линия фронта снова смещается

За последние сутки российские оккупанты продвинулись на трех участках фронта. Об этом говорится в сообщении украинского мониторингового проекта DeepState.

В частности, зафиксировано продвижение россиян в городе Волчанск Харьковской области, селе Синьковка, что на определенное время от Купянска тоже на Харьковщине, а также вблизи села Зализнянское Донецкой области.

Читайте на портале "Комментарии" — аналитики мониторингового проекта DeepState сообщили о продвижении российских войск в Донецкой области. Речь идет о районе поселка Удачное в Покровском районе, где, по данным экспертов, захватнические силы смогли улучшить свои позиции.

Также издание "Комментарии" сообщало, что успешные действия украинских сил на Александровском направлении поставили российское командование перед сложным выбором, который может сорвать планы масштабного наступления. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны.

По оценке военного наблюдателя Константина Машовца, у российских войск нет достаточных ресурсов для одновременного выполнения ключевых задач – захват Орехова в Запорожской области и продвижение в сторону Запорожья. Попытки вести наступление сразу в нескольких направлениях лишь усиливают нагрузку на ограниченные силы. Эксперт отмечает, что РФ, вероятно, придется опрокидывать подкрепления из Херсонского направления, чтобы поддержать сделки на юге. Однако это создает новые уязвимости, учитывая параллельные попытки наступления на Доброполье, Купянск и формирование так называемой "буферной зоны" в Харьковской и Сумской областях.



