У росіян нові просування на фронті: у DeepState розкрили деталі

Аналітики моніторингового проєкту DeepState повідомили про просування російських військ у Донецькій області. Йдеться про район селища Удачне в Покровському районі, де, за даними експертів, загарбницькі сили змогли поліпшити свої позиції. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у публікації моніторингового проекту DeepState в Telegram.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За інформацією моніторингового проекту DeepState, зміну лінії фронту зафіксовано біля зазначеного населеного пункту.

"Ворог просунувся поблизу Удачного", — йдеться в повідомленні аналітиків у неділю, 8 березня.

Експерти також оновили карту бойових дій, на якій зазначено просування російських підрозділів у районі селища.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00 8 березня також повідомлялося про активні спроби російських військ просунутися на цій ділянці фронту.

"Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Шахове, Мирноград, Родинське, Гришине, Котлине, Вдале, Молодецьке та в бік населених пунктів Шевченко, Сергіївка", — ідеться в повідомленні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російське командування перекинуло підрозділи морської піхоти на Гуляйпільський напрямок у Запорізькій області, намагаючись зупинити просування українських сил. Проте спроба настання закінчилася невдачею – ЗСУ відбили механізований штурм супротивника. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Українські військові підтвердили, що на цій ділянці фронту діє 40 окрема бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ. 7 березня українська бригада, яка працює на Гуляйпільському напрямку, повідомила про присутність цих підрозділів.

Геолокаційні кадри також зафіксували удар ЗСУ по російських морпіхах у районі населеного пункту Оленокостянтинівка на північний захід від Гуляйполя.



