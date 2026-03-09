У росіян нові просування на фронті: у DeepState розкрили деталі

Рубрики
Кравцев Сергей
Аналітики моніторингового проєкту DeepState повідомили про просування російських військ у Донецькій області. Йдеться про район селища Удачне в Покровському районі, де, за даними експертів, загарбницькі сили змогли поліпшити свої позиції. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у публікації моніторингового проекту DeepState в Telegram.
Російські війська. Фото: із відкритих джерел
За інформацією моніторингового проекту DeepState, зміну лінії фронту зафіксовано біля зазначеного населеного пункту.
Експерти також оновили карту бойових дій, на якій зазначено просування російських підрозділів у районі селища.
У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00 8 березня також повідомлялося про активні спроби російських військ просунутися на цій ділянці фронту.
Читайте також на порталі "Коментарі" — російське командування перекинуло підрозділи морської піхоти на Гуляйпільський напрямок у Запорізькій області, намагаючись зупинити просування українських сил. Проте спроба настання закінчилася невдачею – ЗСУ відбили механізований штурм супротивника. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Українські військові підтвердили, що на цій ділянці фронту діє 40 окрема бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ. 7 березня українська бригада, яка працює на Гуляйпільському напрямку, повідомила про присутність цих підрозділів.
Геолокаційні кадри також зафіксували удар ЗСУ по російських морпіхах у районі населеного пункту Оленокостянтинівка на північний захід від Гуляйполя.