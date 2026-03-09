logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У росіян нові просування на фронті: у DeepState розкрили деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

У росіян нові просування на фронті: у DeepState розкрили деталі

Ворог покращив свої позиції у районі селища Удачне у Покровському районі

9 березня 2026, 08:16
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Аналітики моніторингового проєкту DeepState повідомили про просування російських військ у Донецькій області. Йдеться про район селища Удачне в Покровському районі, де, за даними експертів, загарбницькі сили змогли поліпшити свої позиції. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у публікації моніторингового проекту DeepState в Telegram.

У росіян нові просування на фронті: у DeepState розкрили деталі

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За інформацією моніторингового проекту DeepState, зміну лінії фронту зафіксовано біля зазначеного населеного пункту. 

"Ворог просунувся поблизу Удачного", — йдеться в повідомленні аналітиків у неділю, 8 березня.

Експерти також оновили карту бойових дій, на якій зазначено просування російських підрозділів у районі селища.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00 8 березня також повідомлялося про активні спроби російських військ просунутися на цій ділянці фронту.

"Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Шахове, Мирноград, Родинське, Гришине, Котлине, Вдале, Молодецьке та в бік населених пунктів Шевченко, Сергіївка", — ідеться в повідомленні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російське командування перекинуло підрозділи морської піхоти на Гуляйпільський напрямок у Запорізькій області, намагаючись зупинити просування українських сил. Проте спроба настання закінчилася невдачею – ЗСУ відбили механізований штурм супротивника. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Українські військові підтвердили, що на цій ділянці фронту діє 40 окрема бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ. 7 березня українська бригада, яка працює на Гуляйпільському напрямку, повідомила про присутність цих підрозділів. 

Геолокаційні кадри також зафіксували удар ЗСУ по російських морпіхах у районі населеного пункту Оленокостянтинівка на північний захід від Гуляйполя.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/DeepStateUA/23277
Теги:

Новини

Всі новини