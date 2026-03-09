logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Куди Росія кидає одних із найкращих морпіхів: у США розкрили деталі жорстокого бою
commentss НОВИНИ Всі новини

Куди Росія кидає одних із найкращих морпіхів: у США розкрили деталі жорстокого бою

Командування РФ перекидає елітні підрозділи Тихоокеанського флоту після успіхів української армії на Запорізькому напрямку

9 березня 2026, 07:22
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російське командування перекинуло підрозділи морської піхоти на Гуляйпільський напрямок у Запорізькій області, намагаючись зупинити просування українських сил. Проте спроба настання закінчилася невдачею – ЗСУ відбили механізований штурм супротивника. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Куди Росія кидає одних із найкращих морпіхів: у США розкрили деталі жорстокого бою

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Українські військові підтвердили, що на цій ділянці фронту діє 40 окрема бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

7 березня українська бригада, яка працює на Гуляйпільському напрямку, повідомила про присутність цих підрозділів. Геолокаційні кадри також зафіксували удар ЗСУ по російських морпіхах у районі населеного пункту Оленокостянтинівка на північний захід від Гуляйполя.

За даними аналітиків, російське командування перекинуло елементи 40-ї бригади з Покровського напрямку та з району Добропілля Донецької області ближче до кордону Дніпропетровської та Запорізької областей. В ISW вважають, що таке рішення пов'язане з недавніми успіхами українських сил у районах Олександрівки та Гуляйполя.

8 березня російські війська здійснили обмежену механізовану атаку. Геолокаційні матеріали показали, що українські підрозділи відбили штурм приблизно взводного рівня безпосередньо у районі Гуляйполя.

За інформацією українських військових, в атаці брали участь танк, бойова броньована машина та два квадроцикли. Штурм походив на схід від міста вздовж маршруту Малинівка – Зелений Гай – Гуляйполе.

Аналітики зазначають, що останнім часом російська армія найчастіше використовує тактику малих піхотних груп, які намагаються непомітно проникати в українські позиції. Механізовані атаки проводяться значно рідше через високі втрати техніки.

Останні подібні штурми фіксувалися ще на початку лютого на Покровському та Куп'янському напрямках.

Читайте також на порталі "Коментарі" — "Ми все втратили": чому в Кремлі хапаються за голову, кого звинувачують.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-march-8-2026/
Теги:

Новини

Всі новини