Куди Росія кидає одних із найкращих морпіхів: у США розкрили деталі жорстокого бою

Російське командування перекинуло підрозділи морської піхоти на Гуляйпільський напрямок у Запорізькій області, намагаючись зупинити просування українських сил. Проте спроба настання закінчилася невдачею – ЗСУ відбили механізований штурм супротивника. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Українські військові підтвердили, що на цій ділянці фронту діє 40 окрема бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

7 березня українська бригада, яка працює на Гуляйпільському напрямку, повідомила про присутність цих підрозділів. Геолокаційні кадри також зафіксували удар ЗСУ по російських морпіхах у районі населеного пункту Оленокостянтинівка на північний захід від Гуляйполя.

За даними аналітиків, російське командування перекинуло елементи 40-ї бригади з Покровського напрямку та з району Добропілля Донецької області ближче до кордону Дніпропетровської та Запорізької областей. В ISW вважають, що таке рішення пов'язане з недавніми успіхами українських сил у районах Олександрівки та Гуляйполя.

8 березня російські війська здійснили обмежену механізовану атаку. Геолокаційні матеріали показали, що українські підрозділи відбили штурм приблизно взводного рівня безпосередньо у районі Гуляйполя.

За інформацією українських військових, в атаці брали участь танк, бойова броньована машина та два квадроцикли. Штурм походив на схід від міста вздовж маршруту Малинівка – Зелений Гай – Гуляйполе.

Аналітики зазначають, що останнім часом російська армія найчастіше використовує тактику малих піхотних груп, які намагаються непомітно проникати в українські позиції. Механізовані атаки проводяться значно рідше через високі втрати техніки.

Останні подібні штурми фіксувалися ще на початку лютого на Покровському та Куп'янському напрямках.

