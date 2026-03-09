Куда Россия бросает одних из лучших морпехов: в США раскрыли детали жестокого боя

Российское командование перебросило подразделения морской пехоты на Гуляйпольское направление в Запорожской области, пытаясь остановить продвижение украинских сил. Однако попытка наступления закончилась неудачей – ВСУ отбили механизированный штурм противника. Об этом говорится в новом отчёте Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Украинские военные подтвердили, что на этом участке фронта действует 40-я отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

7 марта украинская бригада, работающая на Гуляйпольском направлении, сообщила о присутствии этих подразделений. Геолокационные кадры также зафиксировали удар ВСУ по российским морпехам в районе населённого пункта Еленоконстантиновка к северо-западу от Гуляйполя.

По данным аналитиков, российское командование перебросило элементы 40-й бригады с Покровского направления и из района Доброполья Донецкой области ближе к границе Днепропетровской и Запорожской областей. В ISW считают, что такое решение связано с недавними успехами украинских сил в районах Александровки и Гуляйполя.

8 марта российские войска предприняли ограниченную механизированную атаку. Геолокационные материалы показали, что украинские подразделения отбили штурм примерно взводного уровня непосредственно в районе Гуляйполя.

По информации украинских военных, в атаке участвовали танк, боевая бронированная машина и два квадроцикла. Штурм происходил к востоку от города вдоль маршрута Малиновка – Зелёный Гай – Гуляйполе.

Аналитики отмечают, что в последнее время российская армия чаще использует тактику малых пехотных групп, которые пытаются незаметно проникать в украинские позиции. Механизированные атаки проводятся значительно реже из-за высоких потерь техники.

Последние подобные штурмы фиксировались ещё в начале февраля на Покровском и Купянском направлениях.

