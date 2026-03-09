У россиян новые продвижения на фронте: у DeepState раскрыли детали

Аналитики мониторингового проекта DeepState сообщили о продвижении российских войск в Донецкой области. Речь идет о районе поселка Удачное в Покровском районе, где, по данным экспертов, захватнические силы смогли улучшить свои позиции. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации мониторингового проекта DeepState в Telegram.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По информации мониторингового проекта DeepState, изменение линии фронта зафиксировано у указанного населенного пункта.

"Враг продвинулся вблизи Удачного", — говорится в сообщении аналитиков в воскресенье, 8 марта.

Эксперты также обновили карту боевых действий, на которой отмечено продвижение российских подразделений в районе поселка.

В вечерней постройке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 8 марта также сообщалось об активных попытках российских войск продвинуться на этом участке фронта.

"Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Шахово, Мирноград, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Шевченко, Сергеевка", — говорится в сообщении.

Читайте на портале "Комментарии" — российское командование перебросило подразделения морской пехоты на Гуляйпольское направление в Запорожской области, пытаясь остановить продвижение украинских сил. Однако попытка наступления закончилась неудачей – ВСУ отразили механизированный штурм противника. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Украинские военные подтвердили, что на этом участке фронта действует 40-я отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. 7 марта украинская бригада, работающая на Гуляйпольском направлении, сообщила о присутствии этих подразделений.

Геолокационные кадры также зафиксировали удар ВСУ по российским морпешкам в районе населенного пункта Аленоконстантиновка к северо-западу от Гуляйполя.



