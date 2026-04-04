Росіяни кинулись форсувати річку на одному з напрямків: де може бути прорив фронту

Кравцев Сергей
Окупаційні війська Путіна намагаються перетнути річку Жеребець на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Втім, дії ворожого війська не мають суттєвого впливу на ситуацію. Як інформує портал "Коментарі", про це в інтерв’ю "Укрінформу" повідомив речник Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.
Російські війська. Фото: із відкритих джерел
За його словами, подібні дії загарбники здійснювали і раніше, але без значного результату.
президент України Володимир Зеленський заявив, що поточна ситуація на фронті є найсприятливішою для Києва майже за останній рік. Такий висновок, за його словами, міститься в оцінці британської розвідки MI6, про що повідомляє The Telegraph.
При цьому він наголосив, що лінія бойових дій завдовжки близько тисячі кілометрів залишається складною, хоча загалом утримується. За даними британської розвідки, українська оборона зараз перебуває в найбільш стійкому стані за тривалий період, незважаючи на тиск з боку Росії.
Аналітики зазначають, що весняно-літній наступ російських військ на Донбасі помітно сповільнився. Однією з ключових причин стало активне застосування ЗСУ високоточних безпілотників, які порушують логістику супротивника та ускладнюють перекидання резервів.
Також видання "Коментарі" повідомляло – ЗСУ ламають плани Кремля: у США побачили стратегічний перелом у війні.