Росіяни кинулись форсувати річку на одному з напрямків: де може бути прорив фронту

Окупаційні війська Путіна намагаються перетнути річку Жеребець на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Втім, дії ворожого війська не мають суттєвого впливу на ситуацію. Як інформує портал "Коментарі", про це в інтерв’ю "Укрінформу" повідомив речник Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

"Щодо Жеребця – так, спроби її перетнути є, але наразі це не має суттєвого впливу", — розповів спікер.

За його словами, подібні дії загарбники здійснювали і раніше, але без значного результату.

"Зараз там значно щільніша насиченість БпЛА", — зауважив Віктор Трегубов.

"президент України Володимир Зеленський заявив, що поточна ситуація на фронті є найсприятливішою для Києва майже за останній рік. Такий висновок, за його словами, міститься в оцінці британської розвідки MI6, про що повідомляє The Telegraph."

"Я отримав аналіз MI6 – зараз ситуація на фронті краща за останні 10 місяців", — зазначив Зеленський під час брифінгу.

При цьому він наголосив, що лінія бойових дій завдовжки близько тисячі кілометрів залишається складною, хоча загалом утримується. За даними британської розвідки, українська оборона зараз перебуває в найбільш стійкому стані за тривалий період, незважаючи на тиск з боку Росії.

Аналітики зазначають, що весняно-літній наступ російських військ на Донбасі помітно сповільнився. Однією з ключових причин стало активне застосування ЗСУ високоточних безпілотників, які порушують логістику супротивника та ускладнюють перекидання резервів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – ЗСУ ламають плани Кремля: у США побачили стратегічний перелом у війні.



