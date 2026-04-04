Россияне бросились форсировать реку в одном из направлений: где может быть прорыв фронта

Оккупационные войска Путина пытаются пересечь реку Жеребец на Купянско-Лиманском направлении. Впрочем, действия вражеской армии не оказывают существенного влияния на ситуацию. Как информирует портал "Комментарии", об этом в интервью "Укринформу" сообщил спикер Группы Объединенных сил Виктор Трегубов.

"По Жеребцу – да, попытки ее пересечь есть, но пока это не имеет существенного влияния", — рассказал спикер.

По его словам, подобные действия захватчики совершали и раньше, но без значительного результата.

"Сейчас там гораздо более плотная насыщенность БпЛА", — отметил Виктор Трегубов.

"президент Украины Владимир Зеленский заявил, что текущая ситуация на фронте является наиболее благоприятной для Киева почти за последний год. Такой вывод, по его словам, содержится в оценке британской разведки MI6, о чем сообщает The Telegraph."

"Я получил анализ MI6 – сейчас ситуация на фронте лучше последних 10 месяцев", — отметил Зеленский во время брифинга.

При этом он подчеркнул, что линия боевых действий протяженностью около тысячи километров остается сложной, хотя в целом удерживается. По данным британской разведки, украинская оборона сейчас находится в наиболее устойчивом состоянии за продолжительный период, несмотря на давление со стороны России.

Аналитики отмечают, что весенне-летнее наступление российских войск в Донбассе заметно замедлилось. Одной из ключевых причин стало активное применение ВСУ высокоточных беспилотников, которые нарушают логистику противника и затрудняют опрокидывание резервов.

