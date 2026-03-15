Росіяни атакували блокпост: є загиблі

Російські війська 15 березня атакували блокпост у селі Новоселівка Киселівської громади Чернігівського району.

Російська атака на блокпост у Чернігові

За попередніми даними, удар по позиції було завдано за допомогою безпілотника.

Внаслідок атаки загинув один український військовослужбовець. Ще п’ятеро військових отримали поранення.

Усі поранені були доставлені до лікарень Чернігова, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Також повідомляється про поранення поліцейського, який отримав контузію.

Наразі на місці події триває детонація невстановлених вибухових предметів. Там працюють відповідні служби.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в ійськовослужбовець Сил оборони України з позивним "Алекс" заявив, що російські війська можуть почати атакувати пасажирські потяги.

За його словами, через загрозу ударів у майбутньому навіть може виникнути необхідність встановлювати системи радіоелектронної боротьби на поїздах. Військовий пояснив, що потяги є складною ціллю для захисту, оскільки вони мають значну протяжність та рухаються за передбачуваним маршрутом. На його думку, такі атаки можуть бути частиною тактики залякування населення. "Коли набридли удари по житлових будинках, можуть перейти до атак по пасажирських потягах для створення паніки серед цивільних та колапсу на залізниці", — зазначив військовий.

