Россияне атаковали блокпост: есть погибшие

Российские войска 15 марта атаковали блокпост в селе Новоселовка Киселевской общины Черниговского района.

Российская атака на блокпост в Чернигове

По предварительным данным, удар по позиции был нанесен с помощью беспилотника.

В результате атаки погиб один украинский военнослужащий. Еще пятеро военных получили ранения.

Все раненые были доставлены в больницы Чернигова, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Также сообщается о ранении полицейского, получившего контузию.

В настоящее время на месте происшествия идет детонация неустановленных взрывных предметов. Там работают соответствующие службы.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в военнослужащий Сил обороны Украины с позывным "Алекс" заявил, что российские войска могут начать атаковать пассажирские поезда.

По его словам, из-за угрозы ударов в будущем даже может возникнуть необходимость устанавливать системы радиоэлектронной борьбы на поездах. Военный объяснил, что поезда являются сложной целью для защиты, поскольку они имеют значительную протяженность и двигаются по предполагаемому маршруту. По его мнению, такие атаки могут являться частью тактики устрашения населения. "Когда надоели удары по жилым домам, могут перейти к атакам по пассажирским поездам для создания паники среди гражданских и коллапса на железной дороге", — отметил военный.

