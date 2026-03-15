logo

BTC/USD

71763

ETH/USD

2129.85

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне атаковали блокпост: есть погибшие
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне атаковали блокпост: есть погибшие

Российский дрон ударил по блокпоста на Черниговщине: есть погибший и раненые

15 марта 2026, 23:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российские войска 15 марта атаковали блокпост в селе Новоселовка Киселевской общины Черниговского района.

Россияне атаковали блокпост: есть погибшие

Российская атака на блокпост в Чернигове

По предварительным данным, удар по позиции был нанесен с помощью беспилотника.

В результате атаки погиб один украинский военнослужащий. Еще пятеро военных получили ранения.

Все раненые были доставлены в больницы Чернигова, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Также сообщается о ранении полицейского, получившего контузию.

В настоящее время на месте происшествия идет детонация неустановленных взрывных предметов. Там работают соответствующие службы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в военнослужащий Сил обороны Украины с позывным "Алекс" заявил, что российские войска могут начать атаковать пассажирские поезда.
По его словам, из-за угрозы ударов в будущем даже может возникнуть необходимость устанавливать системы радиоэлектронной борьбы на поездах. Военный объяснил, что поезда являются сложной целью для защиты, поскольку они имеют значительную протяженность и двигаются по предполагаемому маршруту. По его мнению, такие атаки могут являться частью тактики устрашения населения. "Когда надоели удары по жилым домам, могут перейти к атакам по пассажирским поездам для создания паники среди гражданских и коллапса на железной дороге", — отметил военный.
Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в цифровом магазине видеоигр Steam появилась российская игра под названием Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes, которая подает российскую армию в положительном свете и распространяет пропагандистские нарративы о войне в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/rosiyani-zavdali-udaru-blokpostu-pid-chernigovom-1773584705.html
Теги:

Новости

Все новости